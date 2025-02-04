اعترف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو -لاعب النصر السعودي- أنه كان قريبا للغاية من الانتقال إلى برشلونة الإسباني في بداية الألفية الحالية.

وظهر رونالدو في مقابلة مطوّلة مع الصحفي الإسباني إيدو أغيري في برنامج "إل شيرنغيتو" الإسباني الرياضي الشهير (El Chiringuito) تطرّق خلالها إلى العديد من المواضيع، أبرزها علاقته بمنافسه الأرجنتيني ليونيل ميسي واللاعب الأفضل في التاريخ، وكذلك رأيه في الدوري السعودي مقارنة بالأميركي وملفات أخرى.

وقال رونالدو "خلال لعبي في سبورتنغ لشبونة كنت قريبا من الانتقال لبرشلونة، كانوا يريدون التوقيع معي لكن في الموسم التالي، أما مانشستر يونايتد فأرادني على الفور".

🔵🔴 Cristiano Ronaldo: “I could have played for Barça before Manchester United”. “I was at Sporting, they tried to sign me. They wanted me but one year after…”. “Then Manchester United appeared”, told @EduAguirre7. pic.twitter.com/3Gb818V3hc — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 4, 2025

ويعتقد رونالدو أن مسيرته الكروية كانت ستسير بالطريقة نفسها حتى لو انضم لبرشلونة، مؤكدا في الوقت ذاته أن ريال مدريد هو أعظم فريق في التاريخ.

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وأضاف الدون "أعتقد أن مسيرتي كانت ستظل مشابهة جدا لما أنا عليه الآن، وفي رأيي ريال مدريد هو أعظم نادٍ في التاريخ".

طبيعة علاقة رونالدو وميسي

وتطرّق رونالدو إلى العلاقة التي جمعته بغريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، حيث أكد أن المنافسة بينهما كانت "رياضية صحية أسطورية"، ونفى في الوقت نفسه وجود أي عداوة بينهما.

وقال النجم البرتغالي "لم تكن لدي أي علاقة سيئة مع ميسي، بل على العكس تماما كنا نتنافس على الجوائز لمدة 15 عاما، ودائما ما كنا على علاقة جيدة".

واستعرض رونالدو موقفا طريفا جمعه بميسي في إحدى حفلات توزيع الجوائز قائلا "أتذكر أنني كنت أساعده في الترجمة عندما كان يُطلب منا الصعود إلى المسرح".

🚨 Cristiano Ronaldo: “I have a good relationship with Leo Messi. I was translating him in English at an award ceremony too!”. 😄 “It was funny. It was a healthy rivalry, we got along”. pic.twitter.com/knCMbmxlLf — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 4, 2025

ورغم وجود العديد من اللاعبين العظماء في تاريخ كرة القدم، يؤمن رونالدو بأنه اللاعب الأفضل في التاريخ، رغم أن هذا الملف يشهد جدلا واسعا في أوساط الصحافة العالمية وعشاق كرة القدم.

وأوضح الدون "أعتقد أنني اللاعب الأكثر تكاملا في التاريخ، فأنا أجيد تنفيذ الركلات الحرة وألعب بكلتا القدمين، كما أنني سريع وقوي بدنيا وأتقن ضربات الرأس وأملك ارتقاء عاليا".

وواصل "أفهم أن البعض قد يفضّل مارادونا أو ميسي أو بيليه، لكن الأرقام تتحدث. أنا اللاعب الأكثر اكتمالا، أعتقد أنني الأفضل في التاريخ".

"Você pode gostar mais de Pelé, Messi, Maradona, eu entendo e respeito. Mas dizer que Cristiano não é completo? É mentira. Eu sou o mais completo. Creio que sou o melhor jogador da história. Não vi nada melhor que eu." 🎙️ Cristiano Ronaldo.

🎥 @laSextaTV pic.twitter.com/uJ4uH9dcxM — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) February 3, 2025

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تجربة رونالدو في الدوري السعودي

وتحدّث رونالدو -الذي يحتفل يوم الأربعاء بعيد ميلاده الـ40- عن تجربته "الرائعة" في الدوري السعودي، حيث عبّر عن رضاه التام عن قراره بالانضمام إلى النصر.

وأوضح "أنا بخير في السعودية، أحببت التجربة كثيرا وعائلتي أيضا سعيدة، أحب التحديات الكبيرة منذ أن غادرت ماديرا في سن 12 عاما ولا أشعر بالخوف منها".

وواصل "التجربة في السعودية رائعة وهي مختلفة تماما عن اللعب في أوروبا، كنت أعرف الدوري من خلال اللاعبين البرتغاليين الآخرين، وعندما قررت القدوم لم أتوقع أن ينمو الدوري بهذه السرعة، كنت أعلم أنه سيكون من بين الأفضل خلال عامين، لكن الأمور تسارعت بشكل كبير".

وأكد رونالدو على أن الدوري السعودي أقوى بكثير من الدوري الأميركي وعبّر عن أسفه من محاولات التقليل من البطولة.

وتابع "الناس لا يعرفون مستوى الدوري السعودي، فقط من يشاهد المباريات أو يلعب هنا يدرك المستوى العالي للبطولة، الدوري الأميركي أقل مستوى".

ورغم تقدمه في العمر يرى رونالدو نفسه لاعبا ما زال قادرا على العطاء واللعب في مستوى تنافسي عالٍ لمدة موسمين على الأقل "لقد كتبت التاريخ بالفعل ويمكنني الاعتزال الآن، ولن أندم على شيء، لكنني لا زلت أشعر أنني قادر على العطاء، قد ألعب عاما آخر أو عامين، الآن أعيش اللحظة فقط ولا أفكر في المستقبل البعيد، أركز على المباريات والتدريبات أسبوعا بعد أسبوع".

الهدف رقم 1000 لرونالدو

وعن إمكانية الوصول إلى الهدف رقم 1000 علّق صاروخ ماديرا "الناس أصبحوا مهووسين به، أعلم أنني أتحمل جزءا من المسؤولية لأنني أسجل الكثير من الأهداف، لكنني لا أرى أن هذا يجب أن يكون هدفا ثابتا".

وأكمل: "إذا سجلت 920 هدفا سأكون أنا الأفضل في التاريخ، الأرقام تتحدث عن نفسها. لن أقول إنني يجب أن أصل إلى ألف هدف، إذا وصلت فسيكون ذلك رائعا، وإن لم أصل فلا بأس".

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فينيسيوس استحق الكرة الذهبية

ولم يخفِ رونالدو إحباطه من عدم فوز البرازيلي فينيسيوس جونيور بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2024، والتي ذهبت للإسباني رودريغو هيرنانديز "رودري" لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي.

وقال "فوجئت بعدم فوز فينيسيوس بالكرة الذهبية، "أشعر بالخذلان من أجله لأنه كان يستحقها، سبق وأن مررت بهذا الشعور مرتين من قبل، حينها شعرت بالعجز لكنني فهمت الأمر فهناك معارك لا يمكنك الفوز بها".

وفتح رونالدو ملف رحيله الصادم عن ريال مدريد في صيف عام 2018 بعد أيام من تتويج النادي الملكي بدوري أبطال أوروبا الثالث على التوالي، وانتقاله إلى يوفنتوس الإيطالي.

وقال "غادرت ريال مدريد لأنني شعرت أن مشواري هناك انتهى، لم أكن مستنزفا بسبب الخروج من النادي، كان شيئا قبله الرئيس".

وتابع "في ذلك الوقت وأثناء التفاوض لم يتعامل فلورنتينو بيريز (رئيس ريال مدريد) معي جيدا، أتفهم ذلك لأن هذه هي طريقته المعتادة، لم يكن بإمكاني التراجع لأنني كنت قد أعطيت كلمتي ليوفنتوس".

ورغم ذلك أكد رونالدو أنه يكن الكثير من الاحترام لبيريز، حيث يتواصل معه بين الحين والآخر عبر الرسائل.

وشدد رونالدو على أنه لا يفكّر خوض تجربة التدريب في المستقبل "لا أريد أن أكون مدربا، فذلك أصعب من أن تكون لاعبا، لأنك تتعامل مع اللاعبين وشخصيتي لا تناسب هذا الدور، كما أنني لا أرى نفسي كمدير رياضي أيضا، لكن امتلاك نادٍ فكرة منطقية أكثر بالنسبة لي وهذا أمر لا أستبعده".