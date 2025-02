رونالدو: أنا الأفضل في التاريخ وكنت قريبا من الانضمام لبرشلونة

اعترف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو -لاعب النصر السعودي- أنه كان قريبا للغاية من الانتقال إلى برشلونة الإسباني في بداية الألفية الحالية.

وظهر رونالدو في مقابلة مطوّلة مع الصحفي الإسباني إيدو أغيري في برنامج "إل شيرنغيتو" الإسباني الرياضي الشهير (El Chiringuito) تطرّق خلالها إلى العديد من المواضيع، أبرزها علاقته بمنافسه الأرجنتيني ليونيل ميسي واللاعب الأفضل في التاريخ، وكذلك رأيه في الدوري السعودي مقارنة بالأميركي وملفات أخرى.

وقال رونالدو "خلال لعبي في سبورتنغ لشبونة كنت قريبا من الانتقال لبرشلونة، كانوا يريدون التوقيع معي لكن في الموسم التالي، أما مانشستر يونايتد فأرادني على الفور".

“I was at Sporting, they tried to sign me. They wanted me but one year after…”.

🔵🔴 Cristiano Ronaldo: “I could have played for Barça before Manchester United”.

ويعتقد رونالدو أن مسيرته الكروية كانت ستسير بالطريقة نفسها حتى لو انضم لبرشلونة، مؤكدا في الوقت ذاته أن ريال مدريد هو أعظم فريق في التاريخ.

وأضاف الدون "أعتقد أن مسيرتي كانت ستظل مشابهة جدا لما أنا عليه الآن، وفي رأيي ريال مدريد هو أعظم نادٍ في التاريخ".

وتطرّق رونالدو إلى العلاقة التي جمعته بغريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، حيث أكد أن المنافسة بينهما كانت "رياضية صحية أسطورية"، ونفى في الوقت نفسه وجود أي عداوة بينهما.

وقال النجم البرتغالي "لم تكن لدي أي علاقة سيئة مع ميسي، بل على العكس تماما كنا نتنافس على الجوائز لمدة 15 عاما، ودائما ما كنا على علاقة جيدة".

واستعرض رونالدو موقفا طريفا جمعه بميسي في إحدى حفلات توزيع الجوائز قائلا "أتذكر أنني كنت أساعده في الترجمة عندما كان يُطلب منا الصعود إلى المسرح".

🚨 Cristiano Ronaldo: “I have a good relationship with Leo Messi. I was translating him in English at an award ceremony too!”. 😄

“It was funny. It was a healthy rivalry, we got along”. pic.twitter.com/knCMbmxlLf

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 4, 2025