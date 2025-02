رقم كارثي غير مسبوق في مسيرة غوارديولا

تتواصل معاناة الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي وفريقه هذا الموسم بعد الخسارة القاسية التي تكبدها حامل لقب البريميرليغ أمام أرسنال أمس الأحد.

وتعرّض مانشستر سيتي لهزيمة ثقيلة أمام أرسنال (1-5) في قمة الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في المباراة التي أقيمت على ملعب الإمارات، وهي الخسارة السابعة للسيتزنز هذا الموسم في البريميرليغ.

ولا تُعد هذه الخسارة القاسية هي الوحيدة التي تكبدها سيتي غوارديولا منذ مطلع الموسم الجاري 2024-2025، فقد انهزم بـ4 أهداف أو أكثر في 4 مباريات مختلفة بجميع المسابقات.

وتُعتبر هذه الحصيلة هي الأكبر في مسيرة غوارديولا التدريبية في موسم واحد سواء مع برشلونة الإسباني أو بايرن ميونخ الألماني أو السيتي وفق شبكة "أوبتا" المتخصصة في الإحصائيات.

4 – Manchester City have conceded 4+ goals in a game for the fourth time this season, which is now the most in a single campaign in Pep Guardiola's managerial career. Uncharacteristic. pic.twitter.com/0kI3uFWokl

— OptaJoe (@OptaJoe) February 2, 2025