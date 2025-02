مانشستر يونايتد يعادل رقما سلبيا عمره 132 عاما

بعد هزيمته الجديدة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عادل مانشستر يونايتد رقما سلبيا تاريخيا ظل صامدا منذ حوالي 132 عاما.

وسقط مانشستر يونايتد -أمس الأحد- على أرضية ملعبه أولد ترافورد أمام ضيفه كريستال بالاس بنتيجة (0-2) ضمن الجولة الـ24 من البريميرليغ.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن هذه الهزيمة هي السابعة ليونايتد بالدوري الإنجليزي هذا الموسم على ملعبه وأمام جماهيره من أصل 13 مباراة.

وأوضحت أن هذا الرقم يعادل أسوأ سجل للفريق طوال تاريخه، إذ خسر 8 مباريات على أرضه من أصل 15 في موسم 1893-1894 عندما كان يُعرف باسم نيوتن هث.

وتنذر هذه المفارقة العجيبة بما هو أسوأ بالنسبة للفريق على اعتبار أن ذلك الموسم انتهى بهبوط الفريق إلى الدرجة الأولى بعد استقراره في قاع جدول الترتيب.

وفي الوقت نفسه أكدت الصحيفة أن مانشستر يونايتد هبط إلى الدرجة الأولى مرة أخرى في نهاية موسم 1973-1974 بعد أن تلقى 7 هزائم على أرضه، وهو سيناريو يتخوف عشاق "الشياطين الحمر" من تكراره رغم ابتعادهم حاليا عن مناطق الخطر بـ12 نقطة. ويحتل مانشستر يونايتد حاليا المركز الـ13 في الجدول برصيد 29 نقطة.

ويتوجب الآن على البرتغالي روبن أموريم مدرب "الشياطين الحمر" العمل بقوة على تجنب تكرار هذا السيناريو بنهاية الموسم الجاري، رغم أن الفريق تحت قيادته يعاني بشدة من النتائج السلبية.

وتُعد الخسارة أمام كريستال بالاس هي الخامسة للفريق على أرضه تحت قيادة أموريم من أصل 7 مباريات.

وخسر أموريم على ملعب أولد ترافورد أمام أندية نوتنغهام فورست (2-3)، وبورنموث (0-3)، ونيوكاسل يونايتد (0-2)، وبرايتون (1-3)، وكريستال بالاس (0-2).

أما المباراتان اللتان لم يخسر فيهما مانشستر يونايتد مع أموريم كانتا ضد إيفرتون 4-0 (أول مباراة للمدرب البرتغالي) وساوثهامبتون (3-1)، وبات أموريم (40 عاما) أسرع مدرب في تاريخ مانشستر يونايتد يخسر 5 مباريات على أرضه وفق "ذا صن".

🚨🚨| 𝐑𝐄𝐂𝐎𝐑𝐃: Ruben Amorim has LOST 5 games in the Premier League at Old Trafford in the SHORTEST span as Manchester United manager. pic.twitter.com/UtzAmhgyRk

— centredevils. (@centredevils) February 2, 2025