يقدّم نوتنغهام فورست موسما استثنائيا في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم محققا العديد من النتائج المذهلة، أبرزها فوزه الكاسح على برايتون.

ودك نوتنغهام فورست شباك ضيفه برايتون 7 مرات خلال المباراة التي جرت السبت الماضي على ملعب سيتي غراوند لحساب الجولة الـ24 من البريميرليغ.

ويُعد هذا الانتصار هو الأكبر في تاريخ نوتنغهام فورست منذ موسم 1991-1992، لكن هذه النتيجة تكررت من قبل 10 مرات على مستوى البريميرليغ وهي ليست الفوز الأكبر في تاريخ المسابقة.

وتاليا أكبر الانتصارات في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز:

مانشستر يونايتد 9-0 إيبسويتش تاون

تحقق هذا الفوز العريض في مارس/آذار 1995 في مباراة شهدت انفجار المهاجم الإنجليزي الأسبق أندي كول بتسجيله 5 أهداف في الدقائق (19، 37، 53، 65، 87).

وأحرز الأهداف الأربعة الأخرى كل من روي كين (15) ومارك هيوز هدفين (55 و59) وبول إينس (72).

ساوثهامبتون 0-9 ليستر سيتي

بعد 24 عاما تكررت تلك النتيجة وبالتحديد في أكتوبر/تشرين الأول 2019 حين حقق ليستر سيتي أكبر فوز خارج أرضه في تاريخ البريميرليغ والضحية كان ساوثهامبتون.

وجاءت أهداف ليستر سيتي بواسطة جيمي فاردي "هاتريك" في الدقائق (45، 58، 90+4) وأيوزي بيريز "هاتريك" في الدقائق (19، 39، 57) وبن تشيلويل (10) ويوري تيليمانس (17) وجيمس ماديسون (85).

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مانشستر يونايتد 9-0 ساوثهامبتون

تعرّض ساوثهامبتون لهزيمة نكراء أخرى بنفس النتيجة التي تلقاها أمام ليستر سيتي، وهذه المرة أمام مانشستر يونايتد في فبراير/شباط 2021.

في تلك المباراة أكمل ساوثهامبتون المباراة بـ10 لاعبين منذ الدقيقة الثانية بعد طرد لاعبه ألكسندر يانكيفيتز، ليجد "الشياطين الحمر" الطريق ممهدة نحو تحقيق انتصار عريض.

وجاءت أهداف يونايتد التسعة بواسطة وان بيساكا (18)، ماركوس راشفورد (25)، يان بيدناريك (هدف ذاتي 34)، إديسون كافاني (39)، أنتوني مارسيال (69، 90)، سكوت مكتوميناي (71)، برونو فيرنانديز (87)، دانيال جيمس (90+3).

ليفربول 9-0 بورنموث

9 أهداف نظيفة أخرى شهدها البريمرليغ وهذه المرة كانت من نصيب ليفربول الذي اكتسح ضيفه بورنموث في أغسطس/آب 2022، هذه الخسارة أدت إلى إقالة سكوت باركر من تدريب الضيوف.

أهداف "الريدز" الـ9 جاءت عن طريق لويس دياز (3، 85)، هارفي إليوت (6)، ألكسندر ترينت أرنولد (28)، روبيرتو فيرمينو (31، 62)، فيرجل فان دايك (45)، كريس ميفام (هدف ذاتي 46)، فابيو كارفاليو (80).

توتنهام هوتسبير 9-1 ويغان أتلتيك

قاد جيرمين ديفو توتنهام لاكتساح ويغان أتلتيك في نوفمبر/تشرين الثاني 2009 بعدما سجل وحده 5 أهداف جميعها في الشوط الثاني بالدقائق 51، 54، 58، 69، 87.

باقي الأهداف أحرزها كل من بيتر كراوتش (9)، آرون لينون (64)، ديفيد بنتلي (88)، نيكو كرانغار (90+4).

نيوكاسل يونايتد 8-0 شيفيلد وينزداي

في أول مباراة له على أرضه كمدرب قاد السير بوبي روبسون نيوكاسل لتحقيق ثاني أكبر فوز لهم في تاريخ الدوري، كان ذلك في سبتمبر/أيلول 1999.

في تلك المباراة سجل ألان شيرر 5 أهداف (30، 33، 42، 81، 84)، أما البقية فجاءت بواسطة مارك هيوز (11)، كيرون داير (46)، غاري سبيد (78).

تشلسي 8-0 ويغان أتلتيك

تحقق هذا الانتصار في الجولة الأخيرة من موسم 2009-2010 وبالتحديد في مايو/أيار 2010، حينها كان الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب تشلسي.

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أهداف "البلوز" الثمانية جاءت بواسطة نيكولا أنيلكا (6، 56)، فرانك لامبارد (32)، سالمون كالو (54)، ديدي دروغبا (63، 68، 80)، أشلي كول (90).

تشلسي 8-0 أستون فيلا

بعد عامين جدّد تشلسي انتصاره العريض بنفس النتيجة وهذه المرة كان أستون فيلا هو الضحية وذلك في ديسمبر/كانون الأول 2012.

وأحرز لتشلسي كل من فيرناندو توريس (3)، ديفيد لويز (29)، برانيسلاف إيفانوفيتش (34)، فرانك لامبارد (59)، راميريس (76، 90+1)، أوسكار (79)، إيدين هازارد (83).

وكان من الممكن أن تزيد النتيجة إلى 9-0 لكن لوكاس بيزون أهدر ركلة جزاء لصالح تشلسي.

ساوثهامبتون 8-0 سندرلاند

جاء الدور على ساوثهامبتون ليكون الجلّاد هذه المرة وليس الضحية حين اكتسح سندرلاند 8-0 في أكتوبر/تشرين الأول 2014، في مباراة سجل فيها الضيوف 3 أهداف ذاتية.

جاءت الأهداف بواسطة سانتياغو فيرغيني (هدف ذاتي 12)، غراتسيانو بيلي (18، 69)، أندي كوك (37)، ليام بريدكوت (هدف ذاتي 63)، دوشان تاديتش (78)، فيكتور وانياما (79)، فان أنهولت (هدف ذاتي 86).

مانشستر سيتي 8-0 واتفورد

تكررت نتيجة 8-0 مرة أخرى في الدوري الإنجليزي في سبتمبر/أيلول 2019 حين انتصر مانشستر سيتي على ضيفه واتفورد، وفيها هز السيتزنس شباك الضيوف 5 مرات في أول 18 دقيقة.

جاءت أهداف السيتي الثمانية عن طريق ديفيد سيلفا (1)، سيرجيو أغويرو (7)، رياض محرز (12)، برناردو سيلفا (15، 48، 60)، نيكولاس أوتامندي (18)، كيفين دي بروين (85).

شيفيلد يونايتد 0-8 نيوكاسل يونايتد

هي واحدة من المباريات التاريخية في الدوري الإنجليزي ليست بسبب النتيجة العريضة فحسب، بل لأن 8 لاعبين مختلفين تناوبوا على تسجيل أهداف "المكبايس"، وذلك في سبتمبر/أيلول 2023.

وجاءت الأهداف بواسطة ماثيو لونغستاف (21)، دان بيرن (31)، سفين بوتمان (35)، كالوم ويلسون (56)، أنتوني غوردون (61)، ميغيل ألميرون (68)، برونو غيمارايش (73)، ألكنسدر إيساك (87).