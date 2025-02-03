رياضة

موعد مباراة ميلان ضد روما في ربع نهائي كأس إيطاليا وقنوات البث المباشر

كومبو بين رفائيل لياو ميلان - أرتيم دوفبيك روما
أرتيم دوفبيك لاعب روما (يسار) ورفائيل لياو نجم ميلان (غيتي)
3/2/2025-|آخر تحديث: 3/2/202509:23 م (توقيت مكة)

نستعرض موعد مباراة ميلان ضد روما في الدور ربع النهائي لكأس إيطاليا لكرة القدم وقنوات البث المباشر الناقلة للمباراة.

تقام المباراة يوم الأربعاء 5 فبراير/شباط الجاري على ملعب سان سيرو (جيوزيبي مياتزا)، وتنطلق الساعة 11 مساء (23:00) بتوقيت قطر والسعودية، العاشرة مساء بتوقيت مصر.

القناة الناقلة لمباراة ميلان ضد روما:

  • AD SPORTS Premium 1 (تعليق فارس عوض)

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمراسم عبر موقع الجزيرة نت.

نتائج المواجهات السابقة:

  • 37 انتصارا لميلان.
  • 37 انتصارا لروما.
  • 28 تعادلا.

ويتصدر نابولي الدوري الإيطالي برصيد 54 نقطة، ويحتل ميلان المركز الثامن بـ35 نقطة، يليه روما (31 نقطة).

المصدر : الجزيرة

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