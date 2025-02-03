موعد مباراة ميلان ضد روما في ربع نهائي كأس إيطاليا وقنوات البث المباشر

نستعرض موعد مباراة ميلان ضد روما في الدور ربع النهائي لكأس إيطاليا لكرة القدم وقنوات البث المباشر الناقلة للمباراة.

تقام المباراة يوم الأربعاء 5 فبراير/شباط الجاري على ملعب سان سيرو (جيوزيبي مياتزا)، وتنطلق الساعة 11 مساء (23:00) بتوقيت قطر والسعودية، العاشرة مساء بتوقيت مصر.

القناة الناقلة لمباراة ميلان ضد روما:

AD SPORTS Premium 1 (تعليق فارس عوض)

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمراسم عبر موقع الجزيرة نت.

نتائج المواجهات السابقة:

37 انتصارا لميلان.

37 انتصارا لروما.

28 تعادلا.

ويتصدر نابولي الدوري الإيطالي برصيد 54 نقطة، ويحتل ميلان المركز الثامن بـ35 نقطة، يليه روما (31 نقطة).