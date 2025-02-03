موعد مباراة ميلان ضد روما في ربع نهائي كأس إيطاليا وقنوات البث المباشر
3/2/2025-|آخر تحديث: 3/2/202509:23 م (توقيت مكة)
نستعرض موعد مباراة ميلان ضد روما في الدور ربع النهائي لكأس إيطاليا لكرة القدم وقنوات البث المباشر الناقلة للمباراة.
تقام المباراة يوم الأربعاء 5 فبراير/شباط الجاري على ملعب سان سيرو (جيوزيبي مياتزا)، وتنطلق الساعة 11 مساء (23:00) بتوقيت قطر والسعودية، العاشرة مساء بتوقيت مصر.
القناة الناقلة لمباراة ميلان ضد روما:
- AD SPORTS Premium 1 (تعليق فارس عوض)
ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمراسم عبر موقع الجزيرة نت.
نتائج المواجهات السابقة:
- 37 انتصارا لميلان.
- 37 انتصارا لروما.
- 28 تعادلا.
ويتصدر نابولي الدوري الإيطالي برصيد 54 نقطة، ويحتل ميلان المركز الثامن بـ35 نقطة، يليه روما (31 نقطة).
المصدر : الجزيرة