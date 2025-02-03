الأردني موسى التعمري ينتقل إلى رين مقابل 8 ملايين يورو

وقّع المهاجم الدولي الأردني موسى التعمري عقدا مع فريق رين لفترة 3.5 أعوام قادما من مونبلييه، وفقا لما أعلن الاثنين صاحب المركز الـ15 في الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وانتقل التعمري (27 عاما) الذي خاض 70 مباراة دولية مع منتخب "النشامى" (سجل 21 هدفا) وقاده إلى نهائي كأس آسيا العام الماضي في سابقة في تاريخه، إلى فرنسا في صيف 2023 بعد مرور في قبرص وبلجيكا.

وأعلن رين انتقال اللاعب العربي في بيان جاء فيه "موسى التعمري، أحمر وأسود حتى عام 2028. وقّع المهاجم الدولي الأردني من مونبلييه عقدا لمدة 3.5 مواسم مع ستاد رين".

وتبلغ القيمة السوقية للتعمري حسب موقع (ترانسفير ماركت 6 ملايين يورة)، لكن الصفقة تمت مقابل 8 ملايين يورو حسب الموقع الألماني.

من ناحيته، علّق التعمري على انتقاله "أنا سعيد بأن أصبح لاعبا في ستاد رين، وأنا مصمم على تقديم أفضل ما لديّ، وتسجيل الأهداف وتحقيق أهداف الفريق".

وأردف "إنه شرف لي أن آتي إلى هنا وأريد أن أقدّم كل ما لديّ من أجل الجماهير".

وضمن سياق متصل، قال الرئيس التنفيذي والمدير العام لرين أرنو بوي "كانت وحدة التعاقدات بالنادي تتابع موسى منذ وصوله إلى فرنسا. اخترنا ملفه الشخصي لأنه قادر على تحقيق أداء عالي المستوى بسرعة، وسوف يضيف قيمة إلى هجومنا".

أما فريدريك ماسارا المدير الرياضي لرين، فقال "السرعة والتسارع والإيقاع هي الصفات البارزة التي يتمتع بها موسى. مع مونبلييه، أثبت قدرته على زعزعة توازن دفاعات الفرق المنافسة…".

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ولم يخض التعمري الذي تعرض لإصابة في كاحله في بداية هذا الموسم، سوى 15 مباراة مع مونبلييه وسجل أخيرا هدفي الفوز على موناكو 2-1 في المرحلة الـ18 في 17 يناير/كانون الثاني.

وتأتي صفقة التعاقد مع التعمري لتعويض رحيل المهاجم الجزائري أمين غويري إلى مرسيليا والبرتغالي جوتا إلى سلتيك غلاسكو الأسكتلندي في خط هجوم "الأحمر والأسود" (لوني قميص رين) الذي نجح في شراء المهاجم الياباني كيوغو فوروهاشي الأسبوع الماضي.

وهي سادس صفقة يجريها رين في سوق الانتقالات الشتوية بعد لاعب الوسط الإيفواري سيكو فوفانا والحارس بريس سامبا والمدافع ليليان براسييه وفوروهاشي، وأخيرا المدافع أنتوني روو الذي تم الإعلان عن وصوله إلى الفريق بعد ظهر الاثنين قادما من شتوتغارت الألماني.

وما زال رين الذي يحتل المركز الـ15 برصيد 20 نقطة يسعى لإجراء المزيد من الصفقات لتعزيز صفوفه قبل إغلاق باب سوق الانتقالات منتصف الليل.