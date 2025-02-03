الأندية الأكثر إنفاقا في الميركاتو الشتوي.. بينها فرق سعودية

نحو نصف مليار يورو أنفقتها 5 فرق على التعاقدات في سوق الانتقالات الشتوية، وتصدرت قائمة الفرق الأكثر إنفاقا في ميركاتو 2025.

واللافت أن فريقين سعوديين اقتحما القائمة وفرضا نفسيهما بلاعبين قويين في هذه الفترة الشتوية.

ويتصدر مانشستر سيتي الإنجليزي القائمة بصرفه مبلغا يقترب من 158 مليون يورو.

ودفع "السيتيزنز" هذا المبلغ لضم لاعبين في مقدمتهم: المصري عمر مرموش والأوزبكي عبد القادر خوسانوف والبرازيلي فيتور ريس، إضافة إلى حصوله على خدمات السيراليوني جمعة باه في صفقة مجانية، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ النادي الإنجليزي في ما يتعلق بسوق يناير/كانون الثاني.

وكان أكبر مبلغ دفعه السيتي في منتصف الموسم وصل إلى 65 مليون يورو، حينما تعاقد مع الإسباني إيمريك لابورت من أتلتيك بيلباو في عام 2018.

قائمة الفرق الخمسة الأكثر إنفاقا في الميركاتو الشتوي: