موعد مباراة الهلال السعودي ضد برسيبوليس الإيراني بأبطال آسيا والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة الهلال السعودي ضد برسيبوليس الإيراني، في الجولة السابعة من مرحلة المجموعات لمنطقة الغرب بدوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم للموسم 2024-2025، وقنوات البث المباشر الناقلة للمباراة.

تقام المباراة غدا الثلاثاء الرابع من فبراير/شباط 2025، على ملعب المملكة أرينا معقل الهلال في الرياض، وتبدأ الساعة التاسعة مساء 21:00 بتوقيت قطر والسعودية (العاشرة مساء بتوقيت الإمارات والتاسعة مساء بتوقيت مصر).

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد برسيبوليس:

beIN Sports AFC 1 HD (تعليق عامر الخوذيري).

الكأس 9 HD.

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

يتصدر الهلال السعودي مجموعة الغرب برصيد 16 نقطة بفارق الأهداف عن مواطنه الأهلي، ثم النصر بالمركز الثالث (13 نقطة)، ويأتي الوصل بالمركز الخامس برصيد 11 نقطة.

نتائج المواجهات السابقة: