6 نجوم تراجع مستواهم بعد رحيلهم عن ريال مدريد

يعتبر ريال مدريد على نطاق واسع الوجهة المثالية لأغلب لاعبي ونجوم كرة القدم، غير أن عددا منهم عانى من تراجع كبير بعد رحيلهم عن البرنابيو.

ويعد لاعب خط الوسط البرازيلي كاسيميرو أحدث هؤلاء النجوم الذين تركوا بصمتهم مع ريال مدريد. وهو اليوم يفكر في مغادرة مانشستر يونايتد بعد أن فقد مكانه ضمن التشكيلة الأساسية للمدرب روبن أموريم.

1- البرازيلي رونالدو نازاريو

بعد تصدره قائمة الهدافين مع ريال مدريد في كل موسم بين عامي 2002 و2006، وقع رونالدو في خلاف مع المدرب فابيو كابيلو ورحل إلى ميلان في يناير/كانون الثاني 2007.

لكنه اكتفى مع الفريق الإيطالي بـ9 أهداف في 20 مباراة وسلسلة من الإصابات أدت إلى تراجع كبير في مستواه قبل أن يعود إلى البرازيل للعب في صفوف كورينثيانز بحلول عام 2009.

2- البرازيلي كاسيميرو

بعد تقديمه مستويات عالية مع ريال مدريد وتتويجه معه بعديد الألقاب المحلية القارية انضم كاسيميرو إلى مانشستر يونايتد في 2020 مقابل 61 مليون دولار.

تراجع مستوى كاسيميرو بشكل صادم بعد موسم أول رائع في أولد ترافورد، ليجد نفسه الآن خارج التشكيلة الأساسية لفريق يونايتد الذي يبحث بشدة عن بيعه.

3- الأرجنتيني فرناندو ريدوندو

فاز ريدوندو بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا مرتين خلال مواسمه الستة في سانتياغو برنابيو، قبل انتقاله مقابل 13.63 مليون دولار إلى ميلان في عام 2000.

أبقته إصابة مروعة في الركبة متأخرا في ظهوره الأول مع "الروسونيري" لأكثر من عامين، وفي النهاية شارك في 33 مباراة بين عامي 2002 و2004.

4- الإنجليزي مايكل أوين

انتقل إلى الميرنيغي في عام 2004، قادمًا من ليفربول مقابل 12 مليون يورو وكافح كثيرا من أجل أن يجد مكانا في التشكيلة الأساسية لـ"الملكي"، لكن الجماهير تواصل تذكر هدفه الشهير في "الكلاسيكو" ضد الغريم برشلونة.

سجل النجم السابق الحائز عام 2001 على جائزة الكرة الذهبية، 16 هدفًا في جميع المسابقات رغم وقت لعبه المحدود نسبيا.

بعد مغادرة مدريد في عام 2005، انضم أوين إلى نيوكاسل وشاهد مسيرته تنطفئ تحت وطأة الإصابات.

