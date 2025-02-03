هل يتحمل أنشيلوتي مسؤولية هزائم ريال مدريد؟ ومن أبرز المرشحين لخلافته؟

عادت الشكوك لتحاصر مستقبل الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد بعد هزيمة الفريق المفاجئة أمام إسبانيول أمس السبت في الجولة الـ22 من الدوري الإسباني، لتبدأ الصحافة الإسبانية للمرة الثانية منذ بداية الموسم بالحديث عن البدائل المتوقعة.

وترى صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن أنشيلوتي لم يبدأ عام 2025 بأفضل طريقة ممكنة، حيث تعرّض لانتقادات عنيفة بعد الهزيمة المذلة من برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني.

Survey: Should Carlo Ancelotti be responsible for this defeat? pic.twitter.com/1fCk0ou6FL — Madrid Universal (@MadridUniversal) February 1, 2025

وكانت تلك الهزيمة هي الثانية لريال مدريد أمام الغريم برشلونة في الموسم نفس، وكلتاهما بنتيجة ثقيلة (0-4 و2-5 على التوالي)، ليصبح بعدها أنشيلوتي هدفا للانتقادات وهي وضعية مشابهة لتلك التي عاشها الإيطالي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

ويعتلي ريال مدريد حاليا صدارة ترتيب الليغا بفارق نقطة عن جاره اللدود أتلتيكو مدريد، ورغم ذلك فما زالت الشكوك تحيط بمستقبل أنشيلوتي.

BATACAZO TOTAL EN LA LIGA 🤯🇪🇸 | El Real Madrid acaba de PERDER contra el Espanyol y COMPROMETE su liderato: El Atlético de Madrid quedó a solo UN PUNTO del equipo de Carlo Ancelotti. Y la próxima semana se ENFRENTAN en el Derby. Increíble. ⚠️ Ojo, que el Barcelona mañana… pic.twitter.com/VZWSU1C8sI — 365Scores (@365ScoresApp) February 1, 2025

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وتعتقد الصحيفة أن أحد أسباب عودة الانتقادات لأنشيلوتي هي الإصابة التي نالت من الألماني أنطونيو روديغر مدافع ريال مدريد قبل مواجهات حاسمة مثل ديربي العاصمة ضد أتلتيكو مدريد ومواجهتي مرحلة خروج المغلوب في دوري أبطال أوروبا ضد مانشستر سيتي الإنجليزي، إذ يرى منتقدوه أنه كان يجب عليه إراحته.

ويلوم المنتقدون أنشيلوتي أيضا لأنه لم يمنح راؤول أسينسيو مزيدا من الدقائق وإصراره على الدفع بأوريلين تشواميني في قلب الدفاع وتهميش التركي أردا غولر، كما أنهم لا يستوعبون سبب استمرار إشراك لوكاس فاسكيز في مركز الظهير الأيمن بدلا من منح الفرصة لأحد لاعبي الكاستيا (أكاديمية ريال مدريد).

وأتمت الصحيفة "لا يزال أنشيلوتي موضع شك من جزء من جماهير ريال مدريد، في الوقت الحالي يبدو أن النادي مقتنع بأن المدرب الإيطالي سيكمل الموسم، لكن إذا خرج الميرنغي من دوري الأبطال على يد مانشستر سيتي فقد تهتز مكانته بشكل كبير، مما قد يدفع النادي لاتخاذ قرار جذري بشأن مستقبله".

أبرز المرشحين لخلافة أنشيلوتي

من جانبها، أكدت صحيفة ماركا الإسبانية أن أبرز المرشحين لخلافة أنشيلوتي هو تشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن، فهو يعرف النادي جيدا وأثبت خلال الفترة السابقة أنه من مدربي النخبة، خاصة أنه فاز بالثنائية المحلية مع الفريق الألماني الموسم الماضي 2023-2024، بعد أن كسر احتكار بايرن ميونخ للدوري الألماني لمدة 11 عاما.

وبدأ ألونسو مسيرته التدريبية داخل أروقة ريال مدريد، حيث قاد فريق الشباب، ثم انتقل إلى شباب ريال سوسيداد، ومنه لباير ليفركوزن.

وبعد نجاحه مع ليفركوزن حاولت أندية أوروبية عملاقة مثل ليفربول وبايرن ميونخ التعاقد معه في الصيف الماضي -وهما ناديان لعب لهما خلال مسيرته- لكن ألونسو رفض هذه العروض وفضل الاستمرار لموسم آخر في ليفركوزن.

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وفسّرت ماركا هذا القرار بأنه إشارة واضحة على أن وجهة ألونسو القادمة ستكون ريال مدريد.

ورغم أن ألونسو هو الخيار الأول لمسؤولي ريال مدريد من أجل خلافة أنشيلوتي، فإن الاسم التالي في قائمة المرشحين هو سانتياغو سولاري المدير الحالي للنادي الملكي، والذي سبق له تدريب الفريق في موسم 2018-2019 خلفا لجولين لوبيتيغي.

وفي حال استقرت إدارة ريال مدريد على خيار سولاري، فإنه سيكون المدرب المؤقت لحين وصول ألونسو، وفق ماركا.

وتوجد على طاولة ريال مدريد خيارات شابة وتاريخية أخرى، مثل راؤول غونزاليس وألفارو أربيلوا، وسيكون مفاجئا رؤية زين الدين زيدان على مقاعد الطاقم الفني مدربا لريال مدريد لحقبة ثالثة.