هل يتحمل أنشيلوتي مسؤولية هزائم ريال مدريد؟ ومن أبرز المرشحين لخلافته؟

عادت الشكوك لتحاصر مستقبل الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد بعد هزيمة الفريق المفاجئة أمام إسبانيول أمس السبت في الجولة الـ22 من الدوري الإسباني، لتبدأ الصحافة الإسبانية للمرة الثانية منذ بداية الموسم بالحديث عن البدائل المتوقعة.

وترى صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن أنشيلوتي لم يبدأ عام 2025 بأفضل طريقة ممكنة، حيث تعرّض لانتقادات عنيفة بعد الهزيمة المذلة من برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني.

