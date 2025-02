"عليك اللعب مثل كريستيانو".. نصيحة رونالدو لمبابي

يرى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي أن الفرنسي كيليان مبابي نجم ريال مدريد لا يعرف كيف يلعب مهاجما صريحا، وعليه توجيهه بأن يلعب كرة القدم على طريقته الخاصة.

ونشر برنامج "إل شيرينغيتو" الإسباني مقتطفات من مقابلة أجراها مع رونالدو ستُبث الليلة كاملة، قال فيها "اللعب في مركز المهاجم يجعل الأمور أكثر صعوبة على مبابي، لأنه في رأيي لا يعرف كيف يلعب كمهاجم صريح".

وأوضح النجم البرتغالي الذي سيحتفل بعيد ميلاده الـ40 بعد غد الأربعاء "ليس لأنه لا يجيد اللعب، ولكن لأن هذا ليس مركزه الحقيقي".

وأضاف:"لو كنت في ريال مدريد لعلّمت مبابي كيف يلعب مهاجما صريحا، لقد اعتدت على اللعب في هذا المركز، كيليان لا يجب أن يكون مهاجما تقليديا ولو كنت مكانه للعبت بأسلوب كريستيانو رونالدو نفسه".

وأتم رونالدو "مبابي لاعب رائع ويجب على ريال مدريد أن يساعده ويحميه، أقول لجماهير النادي يجب أن تعتنوا به وانتبهوا لموهبته، فأنا أراه موهبة استثنائية وسيحقق للنادي الكثير من الفرح".

🗣️ Cristiano Ronaldo: “I love Kylian Mbappé, he's a great player. Real Madrid, take care of him, he will give you a lot of joy.” pic.twitter.com/DBo0AlCzN4

— Madrid Xtra (@MadridXtra) February 3, 2025