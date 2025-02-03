رياضة|بطولات أوروبية|إسبانيا

"عليك اللعب مثل كريستيانو".. نصيحة رونالدو لمبابي

رونالدو (يمين) نصح مبابي بالتركيز في مركزه الجديد مع ريال مدريد (الفرنسية)
3/2/2025

يرى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي أن الفرنسي كيليان مبابي نجم ريال مدريد لا يعرف كيف يلعب مهاجما صريحا، وعليه توجيهه بأن يلعب كرة القدم على طريقته الخاصة.

ونشر برنامج "إل شيرينغيتو" الإسباني مقتطفات من مقابلة أجراها مع رونالدو ستُبث الليلة كاملة، قال فيها "اللعب في مركز المهاجم يجعل الأمور أكثر صعوبة على مبابي، لأنه في رأيي لا يعرف كيف يلعب كمهاجم صريح".

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وأوضح النجم البرتغالي الذي سيحتفل بعيد ميلاده الـ40 بعد غد الأربعاء "ليس لأنه لا يجيد اللعب، ولكن لأن هذا ليس مركزه الحقيقي".

وأضاف:"لو كنت في ريال مدريد لعلّمت مبابي كيف يلعب مهاجما صريحا، لقد اعتدت على اللعب في هذا المركز، كيليان لا يجب أن يكون مهاجما تقليديا ولو كنت مكانه للعبت بأسلوب كريستيانو رونالدو نفسه".

وأتم رونالدو "مبابي لاعب رائع ويجب على ريال مدريد أن يساعده ويحميه، أقول لجماهير النادي يجب أن تعتنوا به وانتبهوا لموهبته، فأنا أراه موهبة استثنائية وسيحقق للنادي الكثير من الفرح".

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وخلال المقابلة ذاتها، سُئل رونالدو ما إذا كان يتابع مباريات ريال مدريد في الوقت الحالي، فأجاب "أشاهدهم من وقت لآخر لأن ابني ماتيو يحب مبابي كثيرا".

وانضم مبابي إلى ريال مدريد الصيف الماضي في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقد اللاعب مع ناديه السابق باريس سان جيرمان الفرنسي، ويرتبط مع النادي الملكي بعقد حتى يونيو/حزيران 2029.

ومنذ وصوله إلى ملعب سانتياغو برنابيو، شارك مبابي مع ريال مدريد في 33 مباراة بجميع البطولات سجل خلالها 21 هدفا وقدّم لزملائه 3 تمريرات حاسمة، وتُوج مع النادي الملكي بلقبين هما كأس السوبر الأوروبي وكأس القارات للأندية "إنتركونتننتال".

مبابي سجل مع ريال مدريد 21 هدفا وقدّم 3 تمريرات حاسمة في 33 مباراة (الأناضول)

أما رونالدو الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 5 مرات، فهو أيضا الهداف التاريخي لريال مدريد برصيد 450 هدفا في 438 مباراة بجميع البطولات في الفترة ما بين عامي 2009 و2018، وحقق معه العديد من الألقاب أبرزها دوري أبطال أوروبا 4 مرات.

المصدر : مواقع إلكترونية

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