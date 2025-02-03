إيقاف حكم مباراة ريال مدريد وإسبانيول

أعلنت رابطة حكام الدوري الإسباني لكرة القدم، خلال اجتماع طارئ عقد في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، عن عقوبات بحق ما يقرب من 12 حكما بحسب صحيفة "آس".

وضمنت القائمة كل من مونيز رويز وإغليسياس فيلانوفا، الحكم الرئيسي وحكم الفيديو المساعد على التوالي بسبب آدائهما في مباراة إسبانيول وريال مدريد السبت في الليغا.

ووفقا للصحيفة الإسبانية من المحتمل أن يغيب مونيز وفيلانوفا عن التحكيم لمدة شهر تقريبا، كما أنهما لن يديرا مباراة ربع نهائي كأس ملك بين أتليتكو مدريد وخيتافي المقررة الثلاثاء في ملعب متروبوليتانو.

وأثار تدخل كارلوس روميرو مدافع إسبانيول ضد كيليان مبابي موجة من التعليقات حول قرار الحكم.

ووجه الحكم مونيز البطاقة الصفراء بدلا من الحمراء، وهو القرار الذي أثار الكثير من الشكوك، حول نزاهة االحكم وتطبيقه الصحيح للقواعد.

وفي لحظة الاصطدام، أظهر مبابي علامات ألم واضحة، ما دفع الكثيرين إلى الاعتقاد بأن التدخل كان قويا بما يكفي لتبرير البطاقة الحمراء. لكن الحكم قرر عدم التدخل بعقوبة أشد، وهو ما تسبب في مفاجأة كبيرة بين لاعبي وجماهير ريال مدريد.

وبرر مونيز رويز قراره في تقرير المباراة، مشيرا إلى أن البطاقة الصفراء كانت بسبب إسقاط روميرو "بتهور" لمبابي "أثناء المنافسة على الكرة"، ويعتقد الكثيرون أن الحكم كذب. من ناحية أخرى، من خلال وصف الفعل بأنه "متهور"، فإن الحكم يعترف ضمنا بأن اللعبة كانت خطيرة وكان من الممكن أن تتسبب في إصابة.

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من ناحية أخرى، من خلال القول إن الأمر كان "صراعا على الكرة"، فإنه يشير ضمنا إلى أن روميرو كان ينوي لعب الكرة وليس إيذاء خصمه. وتُظهِر الصور أن روميرو لم يكن قادرا على قطع الكرة، لأنه كان بعيدا عنها في لحظة الاصطدام. وهذا يسلط الضوء على أن التفسير الذي قدمه الحكم رويز يتناقض تماما مع ما حدث بالفعل على أرض الملعب بحسب الصحيفة.