الليبي المصراتي ينضم لموناكو الفرنسي

أعلن موناكو المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم -الاثنين- تعاقده مع لاعب الوسط الدفاعي الدولي الليبي المعتصم بالله المصراتي على سبيل الإعارة من بشكتاش التركي.

وقال النادي بموقعه الرسمي: "سينضم المصراتي لنهاية الموسم الجاري مع وجود بند يسمح بالشراء نهائيا".

بدأ المصراتي (28 عاما) مسيرته الاحترافية مع نادي الاتحاد أكثر الأندية نجاحا في الدوري الليبي إذ لعب هناك من 2013 إلى 2017 قبل الانضمام إلى فيتوريا غيمارايش البرتغالي.

بعد 3 مواسم مع فريق الرديف تم تصعيد المصراتي للفريق الأول في أغسطس/آب 2019.

L’AS Monaco est heureux d’annoncer l’arrivée de Moatasem Al-Musrati 🇱🇾🆕 Le milieu défensif international libyen de 28 ans est prêté par le @Besiktas jusqu’à la fin de la saison, avec une option d’achat ✍️ Bienvenue Moatasem ! pic.twitter.com/rqrMKvdjyr — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) February 3, 2025

وبعد خوض 55 مباراة خلال مسيرته مع غيمارايش من بينها فترة إعارة في ريو آفي خلال النصف الثاني من موسم 2019-2020 انضم المصراتي إلى براغا في صيف 2020.

وخلال 4 مواسم من 2020 إلى 2024 في براغا خاض الدولي الليبي 151 مباراة وسجل 15 هدفا وصنع 8.

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وانضم نهائيا إلى بشكتاش في يوليو/تموز 2024 بعد أن كان قد انتقل على سبيل الإعارة مبدئيا في فبراير/شباط. ولعب مع الفريق التركي 38 مباراة وسجل 3 أهداف.

وحفر اسمه مع الفريق التركي في مايو/أيار الماضي بعد أن قاده للفوز بكأس تركيا بتسجيل هدف الحسم في الدقيقة 94 من النهائي أمام طرابزون سبور.

وفي أغسطس/آب أضاف لقبا آخر لخزانته بالفوز بكأس السوبر التركية على حساب غلطة سراي. ودوليا خاض المصراتي 38 مباراة مع منتخب ليبيا وسجل هدفين.