الأندية المتأهلة لثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة

ضمنت 5 أندية حتى الآن التأهل إلى الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم في افتتاح الجولة السابعة وقبل الأخيرة من مباريات مجموعة منطقة الغرب في مرحلة الدوري بالبطولة.

وينتظر حتى الجولة المقبلة لاكتمال النصاب الفرق الثمانية المتأهلة إلى دور الـ16، حيث يتواجه غدا الثلاثاء الغرافة القطري مع باختاكور الأوزبكي والهلال السعودي مع برسيبوليس الإيراني.

وأُقصي العين الإماراتي حامل اللقب بسقوطه أمام ضيفه الريان القطري 1-2 وتعادل استقلال طهران الإيراني أمام ضيفه الشرطة العراقي 1-1.

وتراجع العين إلى المركز الأخير في المجموعة الموحدة برصيد نقطتين وفقد أي أمل بالتأهل، فيما تقدم الريان إلى المركز السادس برصيد ثماني نقاط. ويتأهل أول ثمانية فرق في المجموعة الموحدة لغرب آسيا إلى ثمن النهائي.

تعرف على نتائج مباريات اليوم في افتتاح الجولة السابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة#دوري_أبطال_آسيا_للنخبة#قنوات_الكاس | #منصة_شوف pic.twitter.com/0vGJQIXmUj — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) February 3, 2025

وفيما يلي الأندية المتأهلة إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة:

الأهلي السعودي

الهلال السعودي

النصر السعودي

السد القطري

الوصل الإماراتي

ترتيب مجموعة منطقة الغرب:

الأهلي السعودي: 16 نقطة الهلال السعودي: 16 نقطة النصر السعودي: 16 نقطة السد القطري: 12 نقطة الوصل الإماراتي: 11 نقطة الريان القطري: 8 نقاط برسيبوليس الإيراني: 6 نقاط استقلال طهران الإيراني: 6 نقاط باختاكور الأوزبكي: 4 نقاط الغرافة القطري: 4 نقاط الشرطة العراقي: 3 نقاط العين الإماراتي: قطتان

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موعد مباريات دور الـ16

تلعب مواجهات دور الـ16 في دوري أبطال آسيا للنخبة بنظام خروج المغلوب من مباراتي ذهاب وإياب، وستقام مباريات الذهاب لمجموعة الغرب يومي 3 و4 مارس/آذار 2025.