بسبب رونالدو.. النصر يطالب بمواجهة استقلال طهران في "أرض محايدة"

يرغب نادي النصر السعودي في خوض مباراته أمام استقلال طهران الإيراني في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم على أرض محايدة، بسبب مخاوف تتعلق بسلامة قائده النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، حسب ما أفادت تقارير إخبارية اليوم الجمعة.

وجاء في رسالة بعثها نادي النصر إلى استقلال طهران أنه "بسبب تجربة رونالدو السيئة في طهران العام الماضي، يجب أن تجرى المباراة على أرض محايدة".

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب في دور الـ16 للمسابقة القارية يوم الاثنين المقبل بالعاصمة الإيرانية طهران.

وسبق أن لعب النصر أمام نادي برسبوليس الإيراني بطهران في سبتمبر/أيلول عام 2023، حيث اقتحم آلاف المشجعين فندق الفريق السعودي للاقتراب من نجمه رونالدو.

واضطرت الشرطة إلى تفريق الحشود.

وذكر موقع "فارزش 3" أن مهدي تدش، رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، ونادي الاستقلال رفضا طلب النصر.

ونقل الموقع الإيراني عن مسؤولي نادي الاستقلال قولهم إنه اتخذت إجراءات لضمان إقامة ممتعة لنجم النصر رونالدو في طهران.