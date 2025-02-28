جوزيه مورينيو يقاضي غلطة سراي

أعلن نادي فنربخشه المنافس في الدوري التركي الممتاز لكرة القدم، اليوم الجمعة، أن مدربه جوزيه مورينيو رفع دعوى قضائية ضد غريمه غلطة سراي الذي اتهم المدرب البرتغالي بالإدلاء بتصريحات عنصرية.

وقال فنربخشه، في بيان، إن مورينيو رفع دعوى قضائية ضد غلطة سراي مطالبا بتعويض قدره مليون و907 آلاف ليرة تركية (52 ألفا و223 دولارا) بسبب "الاعتداء على الحقوق الشخصية" للمدرب البرتغالي.

وبينما لم يقدم فنربخشه المزيد من التفاصيل، فإن الدعوى القضائية تأتي بعد مباراة القمة بين الفريقين يوم الاثنين الماضي.

وبعد المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي، اتهم غلطة سراي مورينيو بالإدلاء بتصريحات عنصرية وقال إنه سيتخذ إجراءات جنائية ضد المدرب البرتغالي.

وقال مورينيو، في مؤتمر صحفي بعد المباراة، إن مقاعد بدلاء صاحب الأرض كانت "تقفز مثل القردة" وإن المباراة كانت ستصبح كارثية إذا تولى حكم تركي إدارتها.

وأوقف الاتحاد التركي لكرة القدم المدرب البرتغالي 4 مباريات بسبب تصريحاته.

وقال الاتحاد التركي إن العقوبات جاءت بسبب "تصريحات مهينة ومسيئة" واتهامات بالفوضى والاضطراب في كرة القدم التركية.

وقال متحدث باسم غلطة سراي لرويترز إنه رفع دعوى قضائية بالفعل ضد مورينيو وليس لديه أي تعليق آخر.