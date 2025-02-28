تفوق كاسح لبرشلونة على ريال مدريد في نسب المشاهدة

تفوق نادي برشلونة على خصمه اللدود ريال مدريد في قائمة الأعلى مشاهدة بإسبانيا ليحتل المرتبة الأولى بالنسبة لجمهور القنوات المدفوعة.

وأوضح موقع "وستي فوتبول تي في" (Wosti FutbolenlaTV) على حسابه في منصة "إكس" أن الفريق الكتالوني بات الآن صاحب أكبر عدد من المشاهدين وأفضل حصة جمهور لكل مباراة على قنوات الدفع مقابل المشاهدة.

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ويتابع المباراة الواحدة للبارسا أكثر من 940 ألف مشاهد على القنوات المدفوعة، ويليه ريال مدريد بـ920 ألف مشاهد، في حين حل أتلتيكو مدريد ثالثا بـ527 ألف مشاهد.

وللمفارقة احتل ريال بيتيس مركزا متقدما متفوقا على إشبيلية الخامس، في وقت جاء فالنسيا في المركز السادس.

⬆️ El Barcelona adelanta al Real Madrid en las audiencias. 🥇 Los azulgranas ya son el equipo con más espectadores y mejor cuota de pantalla por partido en los canales de pago. 🔴 El Mallorca cierra la clasificación, con menos de 200.000 televidentes de media. pic.twitter.com/OjRZO8hMMt — WOSTI FutbolenlaTV (@futbolenlatv) February 26, 2025

في المقابل حل أتلتيك بيلباو وفياريال في مراكز متأخرة في عدد المشاهدات المدفوعة للمباراة الواحدة، رغم أدائهما هذا الموسم. وجاء بيلباو في المركز الثامن برصيد 289 ألف مشاهدة، أما جيرونا فقد وُجد في المركز التاسع بـ281 ألف مشاهدة، بينما تذيل ريال مايوركا القائمة بأقل من 200 ألف مشاهد للمباراة.