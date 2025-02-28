رياضة|الدوري الإسباني|إسبانيا

تفوق كاسح لبرشلونة على ريال مدريد في نسب المشاهدة

المباراة الواحدة للبارسا تحقق أكثر من 940 ألف مشاهدة على القنوات المدفوعة (غيتي)
28/2/2025

تفوق نادي برشلونة على خصمه اللدود ريال مدريد في قائمة الأعلى مشاهدة بإسبانيا ليحتل المرتبة الأولى بالنسبة لجمهور القنوات المدفوعة.

وأوضح موقع "وستي فوتبول تي في" (Wosti FutbolenlaTV) على حسابه في منصة "إكس" أن الفريق الكتالوني بات الآن صاحب أكبر عدد من المشاهدين وأفضل حصة جمهور لكل مباراة على قنوات الدفع مقابل المشاهدة.

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ويتابع المباراة الواحدة للبارسا أكثر من 940 ألف مشاهد على القنوات المدفوعة، ويليه ريال مدريد بـ920 ألف مشاهد، في حين حل أتلتيكو مدريد ثالثا بـ527 ألف مشاهد.

وللمفارقة احتل ريال بيتيس مركزا متقدما متفوقا على إشبيلية الخامس، في وقت جاء فالنسيا في المركز السادس.

في المقابل حل أتلتيك بيلباو وفياريال في مراكز متأخرة في عدد المشاهدات المدفوعة للمباراة الواحدة، رغم أدائهما هذا الموسم. وجاء بيلباو في المركز الثامن برصيد 289 ألف مشاهدة، أما جيرونا فقد وُجد في المركز التاسع بـ281 ألف مشاهدة، بينما تذيل ريال مايوركا القائمة بأقل من 200 ألف مشاهد للمباراة.

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المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي

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