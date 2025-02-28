90 ثانية لكسر اللاعبين المسلمين صيامهم بالدوري الأسترالي

سيسمح دوري الأضواء الأسترالي لكرة القدم مجددا للاعبين المسلمين بتناول الإفطار سريعا خلال المباريات في شهر رمضان.

وقال أنس وهيم لاعب منتخب المغرب تحت 23 عاما والمحترف في نادي سيدني إن المبادرة التي قدمتها رابطة الدوري الأسترالي الموسم الماضي بإيقاف اللعب لمدة 90 ثانية وقت الإفطار كانت مهمة للغاية للاعبين المسلمين.

وقال لاعب الوسط في بيان صادر عن الدوري الأسترالي "إنه أمر صعب بالتأكيد. بعض الوظائف تتطلب مجهودا بدنيا أكبر من غيرها، وكلاعب كرة قدم فأنت بحاجة للطعام والماء لتقديم أفضل أداء لديك".

وأوضح "عندما لا تشرب أو تأكل لفترة طويلة، فإن الإفطار في الوقت المحدد أمر مهم؛ فهو يساعدك على ترطيب جسدك، وربما يكون لديك بعض الوقت لاستعادة الطاقة".

وسيكون لدى أنس فرصة للاستفادة من فترة الاستراحة خلال موعد الإفطار لدى مشاركته في مباراة سيدني ومكارثر غدا السبت.

وأضاف اللاعب السابق لنادي كولن والمولود في ألمانيا "بالنسبة للرياضيين المحترفين بشكل خاص، فإن الحصول على هذه الفرصة مفيد حقا"، مصرحا "هي تسمح لي بممارسة معتقداتي الدينية مع الاستمرار في ممارسة الرياضة التي أحبها، لقد وجدت توازنا جيدا بينهما".