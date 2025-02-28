مصير 14 موهبة رشحت في 2018 للهيمنة على الكرة العالمية

وضعت صحيفة "ماركا" الإسبانية في عام 2018 قائمة ضمت 14 لاعبا شابا توقعت أن يهيمنوا على كرة القدم العالمية، لكن العديد منهم خالف التوقعات.

وضمت اللائحة عددا من المواهب المثيرة للإعجاب، أمثال فينيسيوس جونيور ورودريغو نجما ريال مدريد وفيل فودن لاعب مانشستر سيتي، وفيران توريس لاعب برشلونة وجادون سانشو لاعب تشلسي، كما شملت القائمة أيضا العديد من الأسماء الأقل شهرة التي لم تصل إلى مستوى التوقعات المنتظرة منها.

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مويس كين

بدأ الإيطالي مسيرته في يوفنتوس وسرعان ما أثبت نفسه كواحد من أكثر المواهب الشابة إثارة في الرياضة، مما أدى إلى توقيع إيفرتون معه على عقد لمدة 5 سنوات.

لكن كين فشل في الارتقاء إلى مستوى التوقعات في إيفرتون، مما أدى إلى إعارته لباريس سان جيرمان ثم لناديه السابق يوفنتوس قبل أن ينضم إلى فيورنتينا الصيف الماضي.

أبيل رويز

رويز هو أحد المواهب القليلة التي خرجت من أكاديمية برشلونة وخالفت التوقعات. وقبل وقت قصير من نشر قائمة ماركا، ظهر رويز لأول مرة مع الفريق الأول، وسجل ركلة ترجيح الفوز ضد إسبانيول في كأس السوبر.

لكن مسيرته تعثرت مع برشلونة، وتم بيع المهاجم في النهاية إلى نادي براغا البرتغالي في عام 2020، وفي الصيف الماضي عاد الإسباني إلى وطنه بعد توقيع عقد لمدة 5 سنوات مع نادي جيرونا.

ويليم جيوبيلز

بدأ جيوبيلز مسيرته في أكاديمية ليون وأصبح لاحقا أصغر لاعب يظهر لأول مرة في الدوري الأوروبي، وفي 19 يونيو/حزيران 2018، وقع المهاجم عقدا جديدا مع نادي موناكو الفرنسي مقابل 20 مليون يورو.

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لسوء الحظ، لم يرق إلى مستوى التوقعات في ناديه الجديد ولم يظهر سوى في 17 مباراة قبل الانضمام إلى ناديه الحالي سانت غالن السويسري في يناير/كانون الثاني 2023.

Joyeux anniversaire à Willem Geubbels… 16 ans aujourd'hui !! 🎂🎉 #teamOL pic.twitter.com/onCygKzrF6 — Olympique Lyonnais (@OL) August 16, 2017

يان فييت آرب

نشأ آرب في أكاديمية هامبورغ للشباب واستمر في الظهور 38 مرة مع النادي الألماني قبل تأمين انتقال كبير إلى بايرن ميونخ في عام 2019.

ومع ذلك، لم يظهر المهاجم سوى مرة واحدة مع عملاق الدوري الألماني، حيث أبقته الإصابات وتألق جوشوا زيركزي لاعب مانشستر يونايتد حاليا خارج التشكيل الأساسي.

أمضى آرب معظم وقته في ميونخ ممثلا للفريق الرديف للنادي، لكنه انضم لاحقا إلى نادي هولشتاين كيل في عام 2022 ولم يسجل ظهوره مع المنتخب الألماني حتى الآن.

فيما يلي قائمة اللاعبين الذين رشحتهم ماركا ليكونوا نجوم المستقبل: