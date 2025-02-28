وفاة أسطورة الشطرنج بوريس سباسكي

توفي بطل العالم السابق في الشطرنج الأسطورة الروسي بوريس سباسكي عن 88 عاما، حسبما أعلن كل من الاتحاد الروسي للشطرنج والاتحاد الأوروبي للشطرنج أمس الخميس.

وقال رئيس الاتحاد الروسي للشطرنج أندريه فيلاتوف "لقد رحلت عن عالمنا شخصية عظيمة، لقد تعلمت أجيال من لاعبي الشطرنج من مباريات سباسكي وما زالوا يتعلمون، إنها خسارة كبيرة للبلاد".

ويعد سباسكي أحد أبرز لاعبي الشطرنج في العالم، وكان يتربع على بطولة العالم من عام 1969 حتى 1972، واشتهر بأسلوبه الأنيق والإستراتيجي في اللعب.

وفي عام 1972 خسر سباسكي لقب بطولة العالم لصالح الأميركي بوبي فيشر في ريكيافيك، في مباراة تعتبر على نطاق واسع "مباراة القرن".

وقال الاتحاد الأوروبي للشطرنج في بيان "تجاوزت هذه المنافسة -التي أجريت في ظل الحرب الباردة- لعبة الشطرنج لتصبح ظاهرة ثقافية جذبت اهتمام العالم".

وأضاف البيان "أسلوبه الأنيق في اللعب -والذي كان يتميز باللعب الشامل والمتناغم- جعله واحدا من أكثر اللاعبين احتراما وإعجابا في تاريخ الشطرنج، وقد وضعت إسهامات سباسكي في نظرية الشطرنج وروحه الرياضية على اللوحة معيارا تتبعه أجيال من اللاعبين".

وولد سباسكي في 30 يناير/كانون الثاني 1937 في لينينغراد التي أصبحت حاليا سان بطرسبورغ، وهاجر إلى فرنسا في عام 1976، لكنه عاد إلى روسيا في 2012.