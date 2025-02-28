رياضة

موعد مباراة السعودية ضد أستراليا في نهائي كأس آسيا للشباب والقنوات الناقلة

كومبو منتخب السعودية وأستراليا تحت 20 عاما
منتخب السعودية للشباب يتطلع للفوز بكأس آسيا للمرة الخامسة (مواقع التواصل)
28/2/2025

نستعرض موعد مباراة السعودية ضد أستراليا في نهائي كأس آسيا للشباب تحت 20 عاما لكرة القدم المقامة حاليا في الصين.

وستقام المباراة السبت الأول من مارس/آذار المقبل على ملعب مركز باوان الرياضي، وتنطلق المواجهة الساعة 14:30 ظهرا بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة، 11:30 توقيت غرينيتش.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية ضد أستراليا

ينقل البث الحي والمباشر على قناة:

  • beIN SPORTS 6

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة على موقع الجزيرة نت.

ويدخل المنتخب (الأخضر) النهائي الخامس في تاريخه بثقة كبيرة من أجل التتويج باللقب الرابع في أمم آسيا للشباب علما أنه رفع اللقب 3 مرات سابقة، أعوام 1986 و1992 و2018.

وسيقوم المنتخب السعودي إلى جانب اليابان وأستراليا وكوريا الجنوبية بتمثيل القارة الصفراء في نهائيات كأس العالم للشباب، المقررة إقامتها في تشيلي، في وقت لاحق من العام الحالي.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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