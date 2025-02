موعد مباراة السعودية ضد أستراليا في نهائي كأس آسيا للشباب والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة السعودية ضد أستراليا في نهائي كأس آسيا للشباب تحت 20 عاما لكرة القدم المقامة حاليا في الصين.

وستقام المباراة السبت الأول من مارس/آذار المقبل على ملعب مركز باوان الرياضي، وتنطلق المواجهة الساعة 14:30 ظهرا بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة، 11:30 توقيت غرينيتش.

𝙏𝙝𝙚 𝙗𝙧𝙖𝙘𝙠𝙚𝙩 𝙞𝙨 𝙘𝙤𝙢𝙥𝙡𝙚𝙩𝙚!

🇸🇦 Saudi Arabia and 🇦🇺 Australia will battle for the grand prize on Saturday! #AFCU20 pic.twitter.com/9qwOaJwKmr

— #AsianQualifiers (@afcasiancup) February 27, 2025