صلاح الأوفر حظا.. أبرز 10 لاعبين مرشحين للفوز بالكرة الذهبية

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية، اليوم الجمعة، عن أبرز المرشحين العشرة للفوز بالكرة الذهبية للموسم الحالي، وجاء الدولي المصري محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي، على رأس اللائحة.

وبحسب تصنيف الصحيفة الإسبانية، فقد رأت أن النجم المصري هو الأجدر بالفوز بالجائزة بعد موسم مذهل يتصدر خلاله ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، كما أنه صاحب أكبر عدد من التمريرات الحاسمة بالمسابقة، وحطم العديد من الأرقام القياسية.

وقالت "من دون شك، صلاح هو المرشح الأوفر حظا للفوز بالكرة الذهبية الآن، موسم اللاعب المصري مدعاة للفخر، يمضي في طريقه للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وعلى المستوى الفردي أسهم في 52 هدفا مع فريقه بجميع المسابقات، بواقع 30 هدفا و22 تمريرة حاسمة في 39 مباراة. جنون تام".

وأضافت "إذا استمر بهذا المستوى واستمر فريقه كذلك (هم المرشحون الأبرز للفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز. وبحسب الأرقام، لدوري أبطال أوروبا أيضا)، فإن الجائزة لن تفلت منه، لكن صلاح يعلم جيدا أنه يتعين عليه بذل جهد أخير في هذه الأشهر الثلاثة من أجل كتابة التاريخ".

ولم يسبق للاعب عربي الفوز بالكرة الذهبية، بينما كان الليبيري جورج ويا الأفريقي الوحيد المتوّج بها عام 1995.

📊 Mohamed Salah, Raphinha, Kylian Mbappe and Vinicius jr – stats this season: 🇪🇬 Salah: 30 goals, 21 assists

🇧🇷 Raphinha: 24 goals, 14 assists

🇫🇷 Mbappe: 28 goals, 5 assists

🇧🇷 Vinicius: 18 goals, 10 assists Wow! 😮 pic.twitter.com/c2fGvwJNwK — Sholy Nation Sports (@Sholynationsp) February 23, 2025

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ورتبت ماركا المرشحين العشرة الأوائل للفوز بالكرة الذهبية: