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لاعب رغبي عض زميله يواجه السجن 5 سنوات

Dublin , Ireland - 16 January 2022; Masivesi Dakuwaqa of Montpellier Hérault tackles Josh van der Flier of Leinster resulting in a red card during the Heineken Champions Cup Pool A match between Leinster and Montpellier Hérault at the RDS Arena in Dublin. (Photo By Harry Murphy/Sportsfile via Getty Images)
نادي بياريتز أولمبيك فسخ عقد لاعبه ماسيفيسي داكواكا بعد واقعة العض (غيتي)
27/2/2025

قرر نادي بياريتز أولمبيك الفرنسي في رياضة الرغبي فسخ عقد لاعبه ماسيفيسي داكواكا بعد حادثة اعتدائه على زميله في الفريق بيير باغيس.

وأوقفت الشرطة داكواكا (31 عاما) يوم 31 يناير/كانون الثاني الماضي بعد أن قام بعضّ باغيس في وجهه خلال شجار وقع بين اللاعبين في أحد النوادي الليلة في مدينة أنجيه.

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وعلى إثر هذه العضة خضع باغيس لجراحة في الوجه حيث تم وضع 20 غرزة في خدّه، وفي الوقت نفسه احتجزت الشرطة داكواكا.

ومن المقرر أن يمثل داكواكا أمام المحكمة يوم 30 مايو/أيار المقبل في جلسة استماع تمهيدية للاعتراف بفعلته، وسط توقعات بحبسه لمدة تصل إلى 5 سنوات.

وتحدث داكواكا عن تفاصيل الحادثة في مقابلة مع صحيفة "ليكيب" الفرنسية، وفيها اعترف بذنبه مؤكدا أنه يعيش في حالة صدمة وندم جرّاء ما بدر منه.

وقال داكواكا "لو لم أكن مخمورا لما حدث ذلك، لقد شربت كثيرا وفقدت السيطرة على نفسي، أنا مصدوم مما فعلت، أقسمت لزوجتي بألا ألمس الكحول مرة أخرى في حياتي".

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وأضاف "استيقظت صبيحة اليوم التالي في زنزانة إزالة السموم، سألتهم ماذا أفعل هنا؟ لم أكن أتذكر أي شيء، لا أفهم لماذا أنا هنا؟".

وتابع داكواكا "عندما جاءت الشرطة لاستجوابي سألتهم لماذا أنا هنا؟ ماذا فعلت؟ فأجابوا لقد عضضت شخصا، فسألتهم من؟".

حينها عرضت الشرطة على لاعب الرغبي الفرنسي صورة لباغيس مأخوذة من غوغل فصرخ "يا إلهي"، ثم سقط منهارا.

وزاد "هل فعلتُ ذلك؟ هل عضضتُ زميلي في الفريق؟ لا أصدّق ذلك، أريد أن أعتذر لبيير ولعائلته، إنه زميل أحب اللعب معه".

وأتم "أنا أحب بيير، سامحني فأنا أشعر بندم شديد، لقد آذيت شخصا لم يفعل لي شيئا، وأضررت بفريقي وأسأت لاسمي، أنا نادم جدا ولم أعد أنام بسبب هذا الأمر، أفكر في بيير طوال الوقت".

المصدر : مواقع إلكترونية + مواقع التواصل الاجتماعي

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