رونالدو يستعد لشراء ناد عريق بالدوري الإسباني

كشفت تقارير صحفية عن أن الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو يستعد للعودة إلى الدوري الإسباني، لكن بوصفه مالكا لأحد الأندية التي تنشط في الليغا.

وحسب عدة مصادر إسبانية، من بينها "فوت ميركاتو"، فإن رونالدو نجم النصر السعودي مهتم بشراء نادي فالنسيا، المملوك حاليا لرجل الأعمال السنغافوري المثير للجدل بيتر ليم.

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ويستعد الفائز بالكرة الذهبية 5 مرات لتقديم عرض بقيمة نحو 400 مليون يورو بالتعاون مع مجموعة من المستثمرين العرب المرتبطين بنادي النصر السعودي الذي يلعب فيه النجم البرتغالي حاليا.

ويوجد اتفاق مبدئي بالفعل بين رونالدو وليم، الذي سينظر في طرح النادي للبيع نهاية الموسم الحالي. وكان الدولي البرتغالي أعرب سابقا عن رغبته في دخول عالم إدارة الأندية بعد إنهاء مسيرته الاحترافية لاعبا.

وتتجاوز علاقة رونالدو وليم كرة القدم، إذ تجمعهما شراكة تجارية قوية، حيث يمتلك رجل الأعمال السنغافوري حقوق الصور الخاصة بالنجم البرتغالي، كما أن صداقتهما تعود إلى فترة لعب الدون في مانشستر يونايتد.

وتأتي هذه الصفقة المحتملة في سياق متوتر في فالنسيا، إذ باتت إدارة بيتر ليم لعدة سنوات موضع انتقادات شديدة.

ويعد فالنسيا من أنجح أندية إسبانيا تاريخيا، وقد سبق للخفافيش التتويج بـ6 ألقاب في الدوري الإسباني و8 ألقاب في كأس ملك إسبانيا، لكن نتائج "الخفافيش" تراجعت تراجعا ملحوظا خلال الأعوام الماضية.

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ويقبع الفريق حاليا في المركز الـ18 (الثالث من القاع) في ترتيب الليغا، برصيد 23 نقطة.