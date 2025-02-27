شاهد.. هل ظلم الحكم سوسيداد ضد ريال مدريد بعدم احتسابه ضربة جزاء؟

شهدت الدقيقة الأخيرة بالوقت بدل الضائع لمباراة ريال مدريد ضد مضيفه ريال سوسيداد في ذهاب نصف نهائي كأس إسبانيا لكرة القدم، يوم الأربعاء، ضربة جزاء لسوسيداد رفض الحكم احتسابها، ونتناولها بالتحليل.

وانتهت المباراة بفوز صعب لريال مدريد على سوسيداد 1-صفر، مما يجعل عدم احتساب ضربة جزاء مؤثرة على نتيجة المباراة التي كان يمكن أن تتحول للتعادل في حال احتسابها.

وأحسن كوبو مهاجم سوسيداد الانقضاض على الكرة قبل ميندي مدافع ريال مدريد الذي لم يلمس الكرة، وبينما لعب كوبو الكرة عرقله ميندي بقدمه اليسرى في قدم المهاجم اليمنى فأسقطه على الأرض.

ورفض الحكم احتساب المخالفة ضربة جزاء واكتفى بمراجعة حكام غرفة الفيديو عبر الدائرة المغلقة دون أن يشاهد الحالة بنفسه مجددا، فيما يبدو تأثرا بالحملة التي شنها ريال مدريد ضد الحكام مؤخرا.

وهناك اعتبار أساسي يؤكد أن هناك مخالفة ويجب احتساب ركلة جزاء لسوسيداد، وهو أن المهاجم هو من لعب الكرة ولم يلمس ميندي الكرة مطلقا، ولو كان لمسها ثم حدث التلامس فلا شئ عليه حسب نص قانون اللعبة، لكنه تورط في المخالفة حتى ولو كان ذلك نتيجة ذكاء كوبو الذي وضع نفسه بين المدافع والكرة.