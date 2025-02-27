ليفربول نحو التتويج بالدوري الإنجليزي بفوز جديد وتعادل مخيب لأرسنال

واصل ليفربول متصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مسيرته نحو الفوز باللقب المحلي بفوزه 2-صفر على نيوكاسل -الأربعاء- ليوسع الفارق إلى 13 نقطة مع أقرب منافسيه بفضل هدفي دومينيك سوبوسلاي وأليكسيس ماك أليستر بواقع هدف في كل شوط.

ووسع فريق المدرب أرنه سلوت الفارق في صدارة جدول الترتيب عن أرسنال صاحب المركز الثاني والذي لديه مباراة إضافية لكنه تلقى ضربة قوية في آماله باللحاق بالمتصدر بعد تعادله سلبيا مع نوتنغهام فورست.

وتراجع نيوكاسل إلى المركز السادس بفارق 3 نقاط خلف مانشستر سيتي صاحب المركز الرابع.

سجل سوبوسلاي هدف التقدم في الدقيقة 11 في ملعب أنفيلد الذي أغرقته مياه الأمطار عندما انطلق لويس دياز بالكرة من الناحية اليسرى قبل أن يرسلها إلى سوبوسلاي الذي سمح له ساندرو تونالي لاعب وسط نيوكاسل بالانطلاق نحو مساحة خالية. وأطلق لاعب الوسط المجري تسديدة من مسافة قريبة مرت من بين ساقي الحارس نيك بوب، وهي المرة الأولى التي يسجل فيها في مباراتين متتاليتين مع ليفربول.

وكان نيوكاسل أفضل بعد نهاية الاستراحة، لكن ماك أليستر ضاعف تقدم الفريق المضيف في الدقيقة 63، عندما مرر محمد صلاح الكرة إلى اللاعب الأرجنتيني، الذي عاقب الضيوف على دفاعهم المتهاون بتسديدة قوية في الزاوية العليا للمرمى.

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واحتفل المشجعون في أنفيلد بهدف ماك أليستر من خلال الهتاف "سنفوز بالدوري"، بينما توجهت كاميرات التلفزيون صوب سلوت الذي لوح من المدرجات بقبضتيه وهو في حالة سعادة.

ونفذ المدرب الهولندي أول مباراة من عقوبة الإيقاف لمباراتين اليوم الأربعاء بسبب البطاقة الحمراء التي حصل عليها بعد صفارة النهاية في قمة مرسيسايد الأخيرة التي شهدت حالة من الفوضى. وعمل المساعد جون هيتينجا كمدرب محل سلوت.

وتعرض فريق المدرب إيدي هاو لضربة قوية قبل المباراة مع أنباء عن غياب ألكسندر إيساك، الذي سجل 21 هدفا هذا الموسم في جميع المسابقات، بسبب إصابة في الفخذ.

وكان كالوم ويلسون أكبر تهديد هجومي من فريق نيوكاسل، وأهدر فرصة رائعة في الشوط الأول عندما تجاوز دفاع ليفربول وقام ببضع لمسات قبل أن يسدد الكرة بعيدا عن المرمى، وربما كانت لمسته الأخيرة بطيئة بسبب خوضه لسبع مباريات فقط في الدوري هذا الموسم بسبب الإصابات.

وأتيحت لليفربول، الذي أطلق 12 تسديدة مقابل 3 لنيوكاسل، عدة فرص قبل النهاية لتعزيز تقدمه عن طريق تميمة الحظ صلاح الذي تنقل بين خطي الهجوم والوسط.

وانطلق اللاعب المصري سريعا إلى الجهة اليمنى قبل أن يرسل تمريرة جميلة عند القائم البعيد لدياز المنطلق، الذي استطاع اللحاق بها لكنه سدد الكرة بعيدا عن المرمى.

واندفع الحارس بوب لإبعاد تسديدة صلاح عن المرمى قرب نهاية الوقت الأصلي.

واحتفل إبراهيما كوناتي لفترة وجيزة عندما قفز أعلى من بوب ليلعب الكرة برأسه في الشباك في نهاية زمن اللقاء، لكن الحكم أشار إلى أن مدافع ليفربول ارتكب خطأ ضد حارس نيوكاسل.

حصل كودي خاكبو على فرصة للتسجيل بتسديدة مباشرة رائعة في الوقت بدل الضائع، لكن الكرة مرت بجوار المرمى.

وكان الجميع في الملعب سعيدا بتحقيق ليفربول فوزه 32 في 43 مباراة بجميع المسابقات، وهو أكبر عدد من الانتصارات في بطولات الدوري الخمس الكبرى في أوروبا متفوقا بانتصارين على ريال مدريد.