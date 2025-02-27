صلاح يوجه رسالة لجماهير ليفربول

يشعر مشجعو ليفربول بقلق شديد بعد سماع أحدث تعليقات النجم المصري محمد صلاح الأخيرة التي ألمح فيها بقرب رحيله عن آنفيلد.

ولم يتوصل ليفربول لاتفاق مع الفرعون المصري بخصوص تجديد عقده الأمر الذي دفعه إلى التلميح بالرحيل عن النادي لوسائل الإعلام في أكثر من مناسبة.

وينتهي عقد الدولي المصري البالغ من العمر 32 عاما في يونيو/حزيران المقبل، ويحق له بعد ذلك الانضمام إلى أي ناد مجانا.

وطوال الموسم، كان صلاح صريحا جدا بشأن مفاوضاته حول مستقبله، موضحا أنه سيغادر في الصيف كما هو الحال، وخلال مقابلته الأخيرة مع أسطورة ليفربول ستيف ماكمانامان، يبدو أنه ضاعف من هذا التلميح عندما استعاد ذكريات مسيرته مع ليفربول حتى الآن.

وقال صلاح في تصريح لقناة "تي إن تي سبورتس": "أريد من المشجعين أن يتذكروا أنني أعطيت لهم وللمدينة كل شيء، وأنني لم أكن كسولا هنا". وأضاف: "أود أن يتذكروا أنني كنت هنا لمدة 8 سنوات، وبذلت كل ما لدي لأجل الفريق".

وحول سؤال بخصوص مستقبله في ملعب آنفيلد، رد صلاح: "لا جديد، فأنا أركز الآن فقط على البريميرليغ، وسنرى في نهاية الموسم".

صحيفة "ديلي ميل" رصدت مشاعر القلق والإحباط التي انتابت جماهير ليفربول بعد تصريحات صلاح من خلال تعليقاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

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وكتب أحد المشجعين: "آه، هذا يبدو وكأنه وداع"، وعلق آخر: "كل هذا أشبه برسالة وداع، من فضلك يا مو لا تكسر قلوبنا".

وأضاف أحد المشجعين المحبطين: "سيكون الأمر غير قابل للمغفرة إذا رحل صلاح في نهاية الموسم". وعلق آخر: "لسنا مستعدين للوداع بعد، محمد".

وأصبح صلاح أحد أعظم لاعبي ليفربول على الإطلاق، بعد أن نجح في تسجيل 241 هدفا خلال 387 مباراة منذ انتقاله للنادي من روما عام 2017.