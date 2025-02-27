تغريم ميسي بعد اعتدائه على مساعد مدرب نيويورك سيتي

فرضت رابطة الدوري الأميركي لكرة القدم غرامة مالية على نجم إنتر ميامي ليونيل ميسي بعد اعتدائه على مساعد مدرب فريق نيويورك سيتي في نهاية المباراة السبت.

وأظهرت لقطات فيديو الأسطورة الأرجنتينية وهو يمسك برقبة مساعد مدرب فريق نيويورك سيتي مهدي بلوشي قبل أن يتجه لغرفة تبديل الملابس بعد التعادل (2-2) في ميامي.

ووضع ميسي يديه مرتين على رقبة بلوشي أثناء الشجار، وقالت رابطة الدوري الأميركي لكرة القدم في بيان إن لجنة الانضباط التابعة لها قضت بأن الأرجنتيني انتهك سياسة "وضع اليدين على وجه أو رأس أو رقبة الخصم" في الدوري.

وقبل الدخول في شجار مع بلوشي، بدا ميسي غاضبا من الحكم أليكسيس دا سيلفا، واحتج بعد صافرة النهاية وتلقى بطاقة صفراء بسبب الاعتراض في طريقه إلى غرفة الملابس.

كما فرضت الرابطة أيضا غرامة على زميل ميسي في الفريق لويس سواريز بسبب التصرف العنيف نفسه تجاه مدافع نيويورك سيتي النرويجي بيرك ريسا.

وكان ميسي صنع هدف التعادل لفريقه سجله الفنزويلي تيلاسكو سيغوفيا في الوقت بدل الضائع، لتنتهي المباراة بالتعادل 2-2 في ملعب تشيس بميامي، ضمن افتتاحية الموسم.