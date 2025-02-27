الأندية الإنجليزية الأكثر إنفاقا على التعاقدات في العقد الماضي

تشكل 7 فرق من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم قائمة الأندية الـ10 التي لديها أسوأ رصيد مالي في العقد الماضي، مع الأخذ في الاعتبار مقدار ما أنفقته على التعاقدات مع اللاعبين وما حصلت عليه من المبيعات أيضا.

وكان فريق برشلونة النادي الإسباني الوحيد الذي ظهر في المراكز الـ25 الأولى في هذه القائمة التي ضمت أيضا 4 فرق سعودية، وذلك بحسب تقرير نشرته صحيفة ماركا الإسبانية عن حجم صافي إنفاق الأندية الأوروبية على التعاقدات خلال العقد الأخير.

تاليا الأندية التي أنفقت أكبر قدر من الأموال على التعاقدات في العقد الماضي: