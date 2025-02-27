الأندية الإنجليزية الأكثر إنفاقا على التعاقدات في العقد الماضي
27/2/2025
تشكل 7 فرق من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم قائمة الأندية الـ10 التي لديها أسوأ رصيد مالي في العقد الماضي، مع الأخذ في الاعتبار مقدار ما أنفقته على التعاقدات مع اللاعبين وما حصلت عليه من المبيعات أيضا.
وكان فريق برشلونة النادي الإسباني الوحيد الذي ظهر في المراكز الـ25 الأولى في هذه القائمة التي ضمت أيضا 4 فرق سعودية، وذلك بحسب تقرير نشرته صحيفة ماركا الإسبانية عن حجم صافي إنفاق الأندية الأوروبية على التعاقدات خلال العقد الأخير.
تاليا الأندية التي أنفقت أكبر قدر من الأموال على التعاقدات في العقد الماضي:
- مانشستر يونايتد: مليار و385 مليون يورو.
- مانشستر سيتي: مليار و110 ملايين يورو.
- باريس سان جيرمان: مليار و68 مليون يورو.
- تشلسي: مليار و64 مليون يورو.
- أرسنال: مليار يورو.
- توتنهام: 668 مليون يورو.
- إيه سي ميلان: 677 مليون يورو.
- يوفنتوس: 601 مليون يورو.
- نيوكاسل: 579 مليون يورو.
- ويست هام: 578 مليون يورو.
- الهلال السعودي: 554 مليون يورو.
- ليفربول: 471 مليون يورو.
- برشلونة: 467 مليون يورو.
- النصر السعودي: 445 مليون يورو.
- أستون فيلا: 395 مليون يورو.
- بايرن ميونخ: 380 مليون يورو.
- بورنموث: 363 مليون يورو.
- الأهلي السعودي: 391.6 مليون يورو.
المصدر : ماركا