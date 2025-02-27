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إنييستا يختار لاعبيه المفضلين متجاهلا ميسي ورونالدو

إنييستا كان أحد أفضل اللاعبين الذين تركوا بصمتهم في تاريخ كرة القدم (غيتي)
27/2/2025

احتك نجم برشلونة السابق أندريس إنييستا بالعديد من أساطير كرة القدم خلال مسيرته الكروية المظفرة، وتابع آخرين، لكن ثمة 5 فقط أثاروا إعجابه.

ويعد نجوم برشلونة ومانشستر سيتي وأرسنال السابقون من بين اللاعبين المفضلين لدى إنييستا على مر العصور وهو ما أكده "الرسام" خلال حدث أقيم مؤخرا في قطر، بعد أن طلب منه تسمية لاعبيه الخمسة المفضلين على مر العصور لكن لم يكن ليونيل ميسي ولا كريستيانو رونالدو من ضمنهم.

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وهؤلاء هم اللاعبون الذين اختارهم إنييستا:

1-الدانماركي مايكل لاودروب

انضم إنييستا إلى أكاديمية برشلونة عام 1996، بعد عامين فقط من رحيل مايكل لاودروب عن النادي، واشتهر النجم الدانماركي بتمريراته ورؤيته ومهاراته الفنية، وهي كل أنواع الصفات التي سيتقنها إنييستا نفسه في وقت لاحق.

وقال إنييستا خلال مقابلة العام الماضي: "لاودروب هو قدوتي منذ الطفولة.. أحب تقنياته وأسلوب لعبه الجميل، والطريقة التي يهاجم بها كلاعب خط وسط. منذ طفولتي كنت أحاول أن أكون مثله".

مايكل لاودروب نجم برشلونة السابق
إنييستا يَعتبر النجم الدانماركي مايكل لاودروب قدوته (مواقع التواصل الاجتماعي)

2-الإسباني تشافي هيرنانديز

لعب الثنائي الإسباني ما مجموعه 486 مباراة معا في برشلونة ومنتخب إسبانيا وفازا بعدد كبير الألقاب، وقال إنييستا خلال مقابلة عام 2023: "لقد لعبت مع تشافي هيرنانديز لفترة طويلة وشاهدته كثيرا على شاشة التلفزيون، إنه لاعب مثالي بسبب قدرته على التحكم في المباريات. لديه القدرة على تقديم تمريرات عالية الجودة في الأماكن الصحيحة وهو أيضا قائد. إنه حقا لاعب خط وسط مثالي بالنسبة لي".

BARCELONA, SPAIN - APRIL 21: Xavi Hernandez of FC Barcelona in action during the UEFA Champions League Quarter Final second leg match between FC Barcelona and Paris Saint-Germain (PSG) at Camp Nou stadium on April 21, 2015 in Barcelona, Spain.
إنييستا لعب مع تشافي 486 مباراة في برشلونة ومنتخب إسبانيا (غيتي)

3-الإسباني بيب غوارديولا

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كان للإسباني بيب غوارديولا تأثير كبير على إنييستا كمدرب وكان أيضا قدوة له عندما كان لاعبا. لم تتح لإنييستا فرصة اللعب إلى جانب غوارديولا في برشلونة، إلا أنه كان يتابعه خلال أيامه في لا ماسيا.

صورة غوارديولا عندما كان لاعبا في برشلونة
غوارديولا كان قدوة لإنييستا عندما كان لاعبا ثم مدربا (مواقع التواصل)

4-الإسباني دافيد سيلفا

سيلفا هو أحد أكثر اللاعبين موهبة من الناحية الفنية في الدوري الإنجليزي الممتاز على الإطلاق، ويعتبره إنييستا أحد لاعبيه المفضلين. ولم يلعب الثنائي معا على مستوى النادي، إلا أنهما شاركا في 87 مباراة جنبا إلى جنب على الساحة الدولية مع منتخب إسبانيا.

يشترك كل من سيلفا وإنييستا في الكثير من السمات المتشابهة من نطاق التمريرات المتميزة إلى أسلوب المراوغة المميز. وصرح إنييستا خلال مقابلة في 2023 "بالنسبة لي، لطالما أحببت سيلفا كثيرا".

Premier League - Southampton v Manchester City
يشترك سيلفا وإنييستا في الكثير من السمات مثل نطاق التمريرات المتميزة وأسلوب المراوغة المميز (رويترز)

5-الإسباني سانتي كازورلا

كان كازورلا أحد أكثر اللاعبين تميزا على الإطلاق في الدوري الإنجليزي الممتاز ولا يزال موضع تقدير من مشجعي أرسنال بشكل لا يصدق.

ومن المثير للإعجاب أن اللاعب البالغ من العمر 40 عاما لم يعتزل حتى اليوم، حيث يلعب حاليا في الدرجة الثانية الإسبانية لنادي ريال أوفييدو.

VILLAREAL, SPAIN - APRIL 11: Santi Cazorla of Villarreal CF looks on during the UEFA Europa League Quarter Final First Leg match between Villarreal and Valencia at Estadio de la Ceramica on April 11, 2019 in Villareal, Spain. (Photo by Fotopress/Getty Images)
كان كازورلا أحد أكثر اللاعبين تميزا على الإطلاق في الدوري الإنجليزي الممتاز (غيتي)
المصدر : مواقع إلكترونية

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