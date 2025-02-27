إنييستا يختار لاعبيه المفضلين متجاهلا ميسي ورونالدو

احتك نجم برشلونة السابق أندريس إنييستا بالعديد من أساطير كرة القدم خلال مسيرته الكروية المظفرة، وتابع آخرين، لكن ثمة 5 فقط أثاروا إعجابه.

ويعد نجوم برشلونة ومانشستر سيتي وأرسنال السابقون من بين اللاعبين المفضلين لدى إنييستا على مر العصور وهو ما أكده "الرسام" خلال حدث أقيم مؤخرا في قطر، بعد أن طلب منه تسمية لاعبيه الخمسة المفضلين على مر العصور لكن لم يكن ليونيل ميسي ولا كريستيانو رونالدو من ضمنهم.

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وهؤلاء هم اللاعبون الذين اختارهم إنييستا:

1-الدانماركي مايكل لاودروب

انضم إنييستا إلى أكاديمية برشلونة عام 1996، بعد عامين فقط من رحيل مايكل لاودروب عن النادي، واشتهر النجم الدانماركي بتمريراته ورؤيته ومهاراته الفنية، وهي كل أنواع الصفات التي سيتقنها إنييستا نفسه في وقت لاحق.

وقال إنييستا خلال مقابلة العام الماضي: "لاودروب هو قدوتي منذ الطفولة.. أحب تقنياته وأسلوب لعبه الجميل، والطريقة التي يهاجم بها كلاعب خط وسط. منذ طفولتي كنت أحاول أن أكون مثله".

2-الإسباني تشافي هيرنانديز

لعب الثنائي الإسباني ما مجموعه 486 مباراة معا في برشلونة ومنتخب إسبانيا وفازا بعدد كبير الألقاب، وقال إنييستا خلال مقابلة عام 2023: "لقد لعبت مع تشافي هيرنانديز لفترة طويلة وشاهدته كثيرا على شاشة التلفزيون، إنه لاعب مثالي بسبب قدرته على التحكم في المباريات. لديه القدرة على تقديم تمريرات عالية الجودة في الأماكن الصحيحة وهو أيضا قائد. إنه حقا لاعب خط وسط مثالي بالنسبة لي".

3-الإسباني بيب غوارديولا

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كان للإسباني بيب غوارديولا تأثير كبير على إنييستا كمدرب وكان أيضا قدوة له عندما كان لاعبا. لم تتح لإنييستا فرصة اللعب إلى جانب غوارديولا في برشلونة، إلا أنه كان يتابعه خلال أيامه في لا ماسيا.

4-الإسباني دافيد سيلفا

سيلفا هو أحد أكثر اللاعبين موهبة من الناحية الفنية في الدوري الإنجليزي الممتاز على الإطلاق، ويعتبره إنييستا أحد لاعبيه المفضلين. ولم يلعب الثنائي معا على مستوى النادي، إلا أنهما شاركا في 87 مباراة جنبا إلى جنب على الساحة الدولية مع منتخب إسبانيا.

يشترك كل من سيلفا وإنييستا في الكثير من السمات المتشابهة من نطاق التمريرات المتميزة إلى أسلوب المراوغة المميز. وصرح إنييستا خلال مقابلة في 2023 "بالنسبة لي، لطالما أحببت سيلفا كثيرا".

5-الإسباني سانتي كازورلا

كان كازورلا أحد أكثر اللاعبين تميزا على الإطلاق في الدوري الإنجليزي الممتاز ولا يزال موضع تقدير من مشجعي أرسنال بشكل لا يصدق.

ومن المثير للإعجاب أن اللاعب البالغ من العمر 40 عاما لم يعتزل حتى اليوم، حيث يلعب حاليا في الدرجة الثانية الإسبانية لنادي ريال أوفييدو.