هجوم برشلونة الفتاك الأقوى في أوروبا بجميع البطولات

يقدّم برشلونة الإسباني مستوى مميزا تحت قيادة المدرب الألماني هانسي فليك حيث ما زال منافسا على جميع الألقاب بالموسم الحالي بفضل ماكينته الهجومية الفتاكة التي جعلت منه الهجوم الأقوى في القارة الأوروبية حتى الآن.

وفي آخر مباراة للفريق الكتالوني سجّل 4 أهداف ضد مرمى أتلتيكو مدريد في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، ومع أنها لم تساعده على الفوز بعدما اكتفى بالتعادل لكنها رفعت الحصيلة الهجومية للبلوغرانا بالموسم الجاري إلى 120 هدفا في جميع البطولات.

وبحسب موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في الأرقام والإحصائيات فإن برشلونة صاحب الهجوم الأقوى في أوروبا، إذ سجّل هذه الأهداف في 39 مباراة بجميع البطولات بمعدّل 3.08 أهداف في المباراة الواحدة.

وبإمكان البارسا زيادة غلته التهديفية والوصول إلى أرقام قياسية خاصة مع تبقي حوالي 3 أشهر على نهاية الموسم، سيخوض خلالها 16 مباراة على الأقل وربما أكثر كل ذلك مرتبط بمستقبله في بطولتي كأس الملك ودوري أبطال أوروبا.

ويتصدر البلوغرانا ترتيب الدوري الإسباني برصيد 54 نقطة بفارق الأهداف عن غريمه ريال مدريد بعد مرور 25 جولة، في حين بلغ نصف نهائي كأس الملك وتعادل ذهابا مع أتلتيكو 4-4 وتنتظره موقعة صعبة إيابا في إبريل/نيسان المقبل، كما تأهل إلى ثمن نهائي دوري الأبطال وسيواجه بنفيكا البرتغالي مرتين في هذه المرحلة.

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ويأتي آيندهوفن الهولندي في المركز الثاني بعد برشلونة من حيث القوة الهجومية يليه كل من بايرن ميونخ الألماني وريال مدريد الإسباني، وهي الفرق الوحيدة التي سجلت 100 هدف أو أكثر حتى الآن.

وتاليا قائمة الفرق الـ10 الأقوى هجوما في أوروبا بجميع البطولات: