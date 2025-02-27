موعد مباراة الهلال ضد الأهلي في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة فريق الهلال ضد الأهلي في الجولة 23 بالدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم 2024-2025، والقنوات الناقلة للمباراة.

تقام المباراة الجمعة 28 فبراير/شباط الجاري على ملعب "المملكة أرينا" معقل الهلال، وتبدأ الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة (التاسعة بتوقيت القاهرة).

قنوات البث المباشر لمباراة الهلال ضد الأهلي

البث المباشر للمباراة سيكون على القناة التالية:

SSC1 HD (تعليق عبد الله الحربي)

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة على موقع الجزيرة نت.

يتطلع الهلال إلى استعادة بريقه في مباريات القمة بالدوري السعودي بعد أن تلقى ضربة كبرى بالخسارة 4-1 أمام الاتحاد المتصدر في الجولة قبل الماضية.

ولم يحقق الهلال النجاح المنتظر أمام فرق المربع الذهبي هذا الموسم، بعدما خسر 2-1 أمام القادسية، رابع الترتيب، قبل الخسارة أمام الاتحاد، كما تعادل 1-1 مع مضيفه النصر في الجولة التاسعة.

وفاز الهلال 2-1 على الأهلي في الدور الأول وهو ما يأمل تكراره لمواصلة الضغط على الاتحاد.

ويتفوق الهلال تاريخيا على الأهلي في المواجهات السابقة بـ75 فوزا مقابل 41 للأهلي و38 تعادلا.