موعد مباراة النصر ضد العروبة في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة النصر ضد العروبة في الجولة الـ23 بالدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم 2024-2025، والقنوات الناقلة للمباراة.

تقام المباراة يوم الجمعة 28 فبراير/شباط الجاري على ملعب جامعة الجوف. وتنطلق الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، الثامنة بتوقيت القاهرة.

ويسعى النصر لتعزيز وجوده في المركز الثالث بعدما فاز 2-0 على الوحدة متذيل الترتيب في مباراة شهدت تسجيل القائد كريستيانو رونالدو لهدف والتسبب في ركلة جزاء ترك تنفيذها لزميله ساديو ماني.

وتحسنت نتائج العروبة في الفترة السابقة، إذ حقق 3 انتصارات في 4 مباريات ليتقدم للمركز 13 وله 23 نقطة.

قنوات البث المباشر لمباراة النصر والعروبة

البث المباشر للمباراة سيكون على القناتين التاليتين:

SSC EXTRA 1 HD (تعليق فهد العتيبي)

SSC EXTRA 1 SD

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة على موقع الجزيرة نت.

انتهت مباراة الدور الأول بالدوري بفوز النصر 2-0.

وتواجه الفريقان 5 مرات سابقا، حيث فاز النصر في 4 مواجهات وانتهت مباراة بالتعادل.