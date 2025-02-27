مقترح ثوري من بيكيه لإنهاء التعادل السلبي في كرة القدم

لا يفتقر الإسباني جيرارد بيكيه مدافع برشلونة السابق أبدا إلى الأفكار عندما يتعلق الأمر بإحداث ثورة في كرة القدم، ويبدو أن مؤسس دوري الملوك في إسبانيا عازم على تغيير قوانين اللعبة الشعبية الأولى في العالم.

وفي أحدث مقترحاته، كشف بيكيه عن فكرة تهدف إلى تخفيف حدة المباريات المملة وتشجيع الفرق على اللعب الهجومي.

وقال بيكيه في بودكاست زميله السابق في المنتخب الإسباني إيكر كاسياس "معاقبة الفرق بعدم منحها أي نقاط عندما تنتهي المباراة بنتيجة 0-0.. ليس من الممكن أن نذهب إلى ملعب كرة قدم وننفق 100 أو 200 أو 300 يورو ونرى المباراة تنتهي بالتعادل السلبي".

وطرح المدافع السابق لمانشستر يونايتد أحد الحلول التي يمكن أخذها في الاعتبار، وهو أنه لن يحصل الفريقان على أي نقطة إذا انتهت المباراة بالتعادل السلبي، وهذا من شأنه أن يحفز على اللعب الهجومي والقضاء على التعادل السلبي في كرة القدم.

ويوضح بيكيه "من الضروري إيجاد طرق لزيادة عدد الأهداف المسجلة، أو منع انتهاء المباراة بالتعادل. يبدو أن كرة القدم تخشى التغيير. إنها ذات تاريخ ضخم، وهي تقليدية للغاية، ولكن التغيير أمر لا مفر منه، ويجب أن يحدث. مباراة مدتها 90 دقيقة ويمكن أن تنتهي بالتعادل السلبي 0-0، من الصعب جدا على الجيل الجديد أن يفهمها".

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وللتذكير، فإن دوري الملوك يشبه كرة القدم داخل الصالات ويلعب بملعب صغير على مدى فترتين مدة كل منهما 20 دقيقة، وبفرق مكونة من 7 لاعبين، ويشارك في البطولة مؤثرون ونجوم كرة قدم سابقون.

ويستهدف دوري الملوك رواد وسائل التواصل الاجتماعي. ومع ذلك، يحظى هذا الشكل بنجاح كبير حيث يتم بث المباريات مباشرة، مستهدفًا بشكل أساسي الجيل الحالي.

وفاز بيكيه (38 عاما) بالعديد من الألقاب مع برشلونة والمنتخب الإسباني قبل أن يضع حدا لمسيرته الكروية عام 2023.