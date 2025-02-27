مانشستر سيتي يعلن وصول "ميسي الجديد" مقابل 15 مليون يورو

بعد أكثر من عام من موافقته على الانتقال إلى مانشستر سيتي، انضم لاعب الوسط الأرجنتيني كلاوديو إتشيفيري أخيرا إلى النادي الإنجليزي بعد انتهاء فترة إعارته لفريقه السابق ريفر بليت لموسم 2024.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن مانشستر سيتي أعلن تعاقده مع اللاعب البالغ من العمر 19 عاما في يناير/كانون الثاني من العام الماضي مقابل (15.8 مليون دولار).

وانتهت إعارته في ديسمبر/كانون الثاني، ولكن بعد ذلك شارك مع منتخب بلاده في بطولة أميركا الجنوبية تحت 20 عاما، وسجل 6 أهداف حيث احتلت الأرجنتين المركز الثاني.

وأكد النادي الآن انضمام اللاعب للفريق الذي يدربه بيب غوارديولا، ويستطيع لاعب الوسط المهاجم المشاركة لأول مرة في مباراة الدور الخامس لكأس الاتحاد الإنجليزي أمام بليموث السبت المقبل.

وكشف إتشيفيري الذي يمتد عقده مع السيتي حتى صيف 2028 أنه تحدث إلى نجوم مانشستر سيتي السابقين ومواطنيه سيرخيو أغويرو ومارتن ديميكيليس قبل انتقاله إلى إنجلترا.

وقال في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي "تحدثت إلى أغويرو ومارتن ديميكيليس وأخبراني أن مانشستر سيتي نادي رائع، فيه لاعبون مذهلون وتاريخ جميل".

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وأردف: "كنت أعلم عن العلاقة الخاصة بين الأرجنتين ومانشستر سيتي، أغويرو، على وجه الخصوص، أنه أسطورة هنا في مانشستر سيتي بسبب كل ما حقق، اعتدت مشاهدته يلعب وبصراحة، إنه شعور مذهل أن أكون هنا".

وسيصبح إتشيفيري الأرجنتيني الـ12 الذي ينضم إلى النادي، على خطى العديد من اللاعبين العظماء الذين ساعدوا أيضا السيتي في تحطيم الأرقام القياسية وترك بصمة في تاريخ كرة القدم.

وعندما سئل عما إذا كان يشعر أن مانشستر سيتي يتمتع بسمعة خاصة في الأرجنتين، قال "نعم، أعتقد ذلك". وأضاف: "بسبب اللاعبين الذين انضموا إلى النادي وقدموا أداء جيدا للغاية مثل أغويرو وخوليان ألفاريز وبابلو زاباليتا، كلهم لاعبون مهمون للغاية ولعبوا هنا". وأكد: "أنا في نادي عظيم يتمتع بتاريخ طويل".

محاكاة انطلاقة دوكو وسافينيو

ويأمل الأرجنتيني في محاكاة الصعود السريع للمهاجمين الشباب دوكو وسافينيو، وقال عن زملائه الجدد في الفريق: "نعم، بالطبع، لقد شاهدتهما يلعبان".

وأضاف: "أنا من أشد المعجبين بدوكو وسافينيو كما قلت، أرى نفسي فيهما، إنهما لاعبان ديناميكيان للغاية، إنهما دائما ما يواجهان المدافعين ويتقدمان للأمام في كل مرة يحصلان فيها على الكرة، إن الطريقة التي يلعبان بها شيء مبهر".

وعن مشاركته في بطولة أميركا الجنوبية تحت 20 عاما، قال: "بصراحة، كانت تجربة رائعة وجيدة حقا وأنا سعيد جدا وقام الفريق بعمل رائع، لم نتمكن من الفوز بالبطولة لكنني فخور بأدائنا، وعلى المستوى الفردي أعتقد أنني قدمت أداء جيدا وأنهيت البطولة كثاني الهدافين بـ6 أهداف".

وأوضح: "كان من الرائع المساهمة مع المنتخب وإثبات نفسي، ساعدتني تلك البطولة في إظهار مهاراتي في كرة القدم".

وأردف: "أحاول دائما اللعب بشكل جيد وإظهار ما يمكنني القيام به ولقد أعطاني المجيء إلى هنا بعد ذلك المزيد من التحفيز". واختتم حديثه قائلا: "لقد كان من المثير التفكير فيما سيأتي بعد ذلك".

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وشارك إتشيفيري مع الأرجنتين في كأس العالم تحت الـ17 عاما 2023 وأحرز 5 أهداف بما في ذلك ثلاثية ضد البرازيل. ومثل إتشيفيري فريق ريفر بليت الأول 48 مرة وسجل 4 أهداف وقدم 8 تمريرات حاسمة في تلك الفترة.

ومنحه المدافع السابق لمانشستر سيتي مارتن ديميكيليس، الذي كان مدربا للفريق الأرجنتيني حتى يوليو/تموز 2024، أول مباراة له في يونيو/حزيران 2023.

ومنذ ذلك الحين، لعب 10 مباريات في كوبا ليبرتادوريس و24 مباراة في الدوري الأرجنتيني الممتاز.