غوارديولا يروي موقفا طريفا وقع للأوزبكي خوسانوف

كشف الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي عن موقف طريف وقع فيه الأوزبكي عبد القادر خوسانوف مدافع الفريق، كما أشاد بأدائه رغم وقته القصير مع حامل لقب الدوري الإنجليزي.

وقال غوارديولا في تصريحات بعد مباراة السيتي ضد توتنهام هوتسبير "لقد سافر خوسانوف إلى لندن من أجل مواجهة توتنهام دون حقيبة مستلزماته، فهو يرى أنه جاء للعب كرة القدم فقط".

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وأضاف "ما يعجبني فيه أنه أصبح محبوبا جدا في غرفة الملابس، فعندما تتحدث معه تجده يضحك طوال الوقت، الموظفون في النادي يحبونه فهو هادئ ويعمل بجد ولا يشتكي، هو متواضع للغاية وأنا متأكد أن جماهيرنا ستحبه أيضا".

😮🇺🇿 Pep Guardiola: “Khusanov did not bring a wash bag, nothing… 𝐣𝐮𝐬𝐭 𝐩𝐥𝐚𝐲 𝐟𝐨𝐨𝐭𝐛𝐚𝐥𝐥” 💙✨ “What I like is that Khusanov’s already incredibly liked in the dressing room! To face Spurs… he travelled with no wash bag, no nothing. He arrived to play football… and… pic.twitter.com/NGK6TcBCsR — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 27, 2025

وواصل المدرب الإسباني "في الوقت نفسه هو لاعب يمكنك الاعتماد عليه، فهو سريع جدا ويمتلك تمريرات استثنائية ويعرف كيف يكسر الخطوط ويفتح اللعب".

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وزاد "بالطبع، عليه التطور لكنه لا يزال لاعبا في العشرين من عمره فهو صغير جدا، لقد رأيت كثيرا من اللاعبين الذين يمتلكون السرعة وهو واحد منهم".

وتطرّق غوارديولا إلى أول مباراة لعبها خوسانوف مع السيتي وفيها أخطأ وأهدى تشلسي هدف التقدّم، لكن من حسن حظّه أن الفريق انتفض وفاز بذلك اللقاء 3-1.

وعن ذلك قال غوارديولا "لم يكن سهلا عليه تجاوز بدايته الصعبة أمام تشلسي، لكن رغم ما حدث ظل هادئا في الأيام التالية. المباريات التي لعبها خوسانوف مؤخرا كانت رائعة حقا".

وانضم خوسانوف إلى مانشستر سيتي يوم 20 يناير/كانون الثاني الماضي قادما من لانس الفرنسي في صفقة بلغت 40 مليون يورو، ويرتبط بعقد مع بطل الدوري الإنجليزي في المواسم الأربعة الأخيرة حتى يونيو/حزيران 2029.

ومنذ ذلك الوقت ظهر خوسانوف (20 عاما) بقميص السيتي في 6 مباريات بجميع البطولات سجل خلالها هدفا. ويُعدّ خوسانوف أول لاعب أوزبكي في التاريخ يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

يُذكر أن مانشستر سيتي تغلّب أمس على مضيفه توتنهام هوتسبير بهدف نظيف سجله النرويجي إيرلينغ هالاند في الجولة 27 من البريميرليغ.

وحافظ السيتي على موقعه في المركز الرابع بجدول الترتيب بوصوله إلى 47 نقطة بفارق 20 نقطة كاملة عن المتصدر ليفربول الذي لعب مباراة أكثر.