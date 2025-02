غوارديولا يروي موقفا طريفا وقع للأوزبكي خوسانوف

كشف الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي عن موقف طريف وقع فيه الأوزبكي عبد القادر خوسانوف مدافع الفريق، كما أشاد بأدائه رغم وقته القصير مع حامل لقب الدوري الإنجليزي.

وقال غوارديولا في تصريحات بعد مباراة السيتي ضد توتنهام هوتسبير "لقد سافر خوسانوف إلى لندن من أجل مواجهة توتنهام دون حقيبة مستلزماته، فهو يرى أنه جاء للعب كرة القدم فقط".

وأضاف "ما يعجبني فيه أنه أصبح محبوبا جدا في غرفة الملابس، فعندما تتحدث معه تجده يضحك طوال الوقت، الموظفون في النادي يحبونه فهو هادئ ويعمل بجد ولا يشتكي، هو متواضع للغاية وأنا متأكد أن جماهيرنا ستحبه أيضا".

