راموس يختار اللاعب الأفضل بين ميسي ورونالدو

يُعد الإسباني سيرجيو راموس مدافع مونتيري المكسيكي أحد اللاعبين القلائل الذين نالوا فرصة اللعب بجوار النجمين الأسطوريين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، وعليه لم يفلت من السؤال الذي وُجه آلاف المرات للاعبين والمدربين على مدار العقدين الأخيرين "من اللاعب الأفضل في التاريخ؟"

وتزامل راموس مع رونالدو على مدار 10 مواسم في ريال مدريد الإسباني، كما ارتدى قميص باريس سان جيرمان الفرنسي رفقة ميسي لموسمين.

ويبدو أن الموسمين اللذين لعب فيهما راموس إلى جانب ميسي كانا كافيين لجعل المدافع الإسباني المخضرم ينحاز إلى النجم الأرجنتيني.

وقال راموس في تصريحات سابقة "عانيت لسنوات عند اللعب ضد ميسي والآن أنا أستمتع به، إنه أفضل لاعب كرة القدم على الإطلاق".

اللافت أن تصريح راموس جاء بعد سنوات عديدة من المناكفات بينه وبين ميسي على أرض الملعب خلال فترة وجودهما في ريال مدريد وبرشلونة على التوالي.

في تلك الفترة لم يتردد راموس في إيقاف ميسي بشتى الوسائل، لدرجة وصلت إلى العنف في لقطات عديدة، لكن الأرجنتيني كان يجد في الأغلب طريقة للتخلص منه وتسجيل الأهداف في شباك ريال مدريد، حتى أصبح الهداف التاريخي "للكلاسيكو" برصيد 26 هدفا.

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وفي صيف عام 2021، وقّع راموس لباريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر، وبعد شهر تقريبا لحق به ميسي إلى فريق العاصمة الفرنسية.

وعن ذلك، قال موقع "غيف مي سبورت" البريطاني "في يوم من الأيام كان من المستحيل تخيل هذا الثنائي يلعبان في فريق واحد، ورغم التوقعات بأن علاقتهما ستظل متوترة فإنهما تجاوزا الماضي وشكلا صداقة غير متوقعة على أرض الملعب".

أرقام راموس مع رونالدو وميسي وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" الشهير:

لعب راموس مع رونالدو من موسم 2008-2009 حتى 2017-2018، في حين لعب مع ميسي موسمي 2021-2022 و2022-2023.

لعب راموس مع رونالدو 339 مباراة في جميع البطولات، مقابل 46 مباراة فقط مع ميسي.

لعب راموس مع رونالدو 28 ألفا و441 دقيقة، في حين خاض مع ميسي 6672 دقيقة.

حقق راموس مع رونالدو معدّل 2.27 نقطة لكل مباراة، بينما مع ميسي ارتفع المعدل إلى 2.3 نقطة لكل مباراة.

ورغم احترامه الكبير لزميليه السابقين ميسي ورونالدو، فإن راموس تحدّث عن لاعب آخر كان من الصعب إيقافه.

وقال نجم ريال مدريد السابق "بالنسبة لي، فإن أصعب لاعب يمكن إيقافه هو رونالدينيو، ففي أفضل فتراته لم يكن هناك أي مدافع قادرا على مواجهته".

وأتم "لكن هناك لاعبين آخرين مثل صامويل إيتو، وزلاتان إبراهيموفيتش اللذين كانا يسببان المتاعب للمدافعين سواء بسبب قوتهم البدنية أو سرعتهم".