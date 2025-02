بلاتر رئيس الفيفا السابق لدى العدالة مجددا بسبب مونديال 2006

قال السويسري جوزيف بلاتر الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم لمحكمة ألمانية -الخميس- إن فيفا اقتصر دوره على تقديم خدمة مصرفية فقط بشأن المدفوعات المالية المثيرة للجدل الخاصة بمونديال ألمانيا 2006.

وقال بلاتر في محكمة فرانكفورت عبر تقنية الفيديو من بلاده سويسرا بصفته شاهدا في القضية "قمنا بتحويل بنكي ولم نسأل عن السبب". وأضاف "لقد لعبنا فقط دور البنك"، متحدثا عن تقديم "خدمة".

جاءت تصريحات بلاتر (89 عاما) الذي ترأس فيفا بين عامي 1998 و2016 في إشارة إلى عشرة ملايين فرانك سويسري (11 مليون دولار) وستة ملايين و700 ألف يورو (سبعة ملايين دولار) هي محور القضية التي تنظرها المحكمة، والمتعلقة بالتهرب الضريبي ضد الاتحاد الألماني لكرة القدم.

واعتُبر مبلغ 6 ملايين و700 ألف يورو مخصصا لإقامة احتفالية على هامش كأس العالم، قبل أن تُلغى لأسباب مالية في مطلع 2006، وهي وجهة النظر التي تبناها بلاتر.

ووضع اتحاد الكرة الألماني هذا المبلغ ضمن النفقات التشغيلية في 2006، وهو ما أدى في النهاية إلى تحويل هذا الملف برمته إلى القضاء، لأن مكتب الادعاء العام وصف هذا التصرف بأنه غير مقبول.

