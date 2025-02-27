الظاهرة رونالدو يستبعد كريستيانو من قائمة أفضل 3 لاعبين في التاريخ

اختلف نجم كرة القدم البرازيلية المعتزل رونالدو نازاريو مع تصريحات البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي، التي أكد فيها الأخير أنه الأعظم في التاريخ.

وسُئل النجم البرازيلي خلال مقابلة مع شبكة "إي إس بي إن" (ESPN) الأميركية عن رأيه في تصريحات الدون، فأجاب "حسنا، لا أحب الدخول في مثل هذه الأمور، لكن بعض اللاعبين لديهم ثقة كبيرة بأنفسهم، أُفضّل أن يقيّم الناس أدائي ولا أتحدّث عن نفسي".

Ronaldo Nazário sobre Cristiano Ronaldo: "No estoy de acuerdo en que sea el mejor… yo diría que entre los diez mejores." (vía @ESPNBrasil) pic.twitter.com/jaJuUmSeQE — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) February 26, 2025

وتابع النجم الفائز بكأس العالم مع منتخب البرازيل في مونديال 2002 "لدى كريستيانو مسيرة رائعة، أليس كذلك؟ لقد حقق أشياء مذهلة وسجّل الأهداف بكل الطرق الممكنة حتى بعد أن غيّر مركزه من جناح إلى مهاجم".

There's no room for Cristiano Ronaldo in Ronaldo Nazario's top three players ever 😮 pic.twitter.com/bHSpGusAJ6 — ESPN FC (@ESPNFC) February 26, 2025

وزاد "ما فعله ليس أمرا سهلا، لذا هو من بين أفضل اللاعبين في التاريخ، لكن لا أعلم إن كان الأفضل، لا أوافق على ما قاله".

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وأتم رونالدو البرازيلي "بالتأكيد أنا أحترم رأيه، لكن بالنسبة لي هو من بين الأفضل وليس الأفضل على الإطلاق، وليس ضمن أفضل 3، يمكنني القول إنه ضمن أفضل 10 لاعبين في التاريخ".

Q : Your opinion about Cristiano Ronaldo's claim that he is the best in history: 🚨🗣️Ronaldo Nazario (World Cup Winner) : “Cristiano has a great history, he has achieved alot and scored goals in every way but saying he is the best, I don't agree with that….I respect his… pic.twitter.com/9NR4BJEPwR — 𝐂𝐀 𝐕𝐀?🐐🐐 (@psg_chief) February 26, 2025

وعندما طُلب من رونالدو نازاريو اختيار اللاعب الأفضل في تاريخ كرة القدم سمّى مواطنه الراحل بيليه الفائز بكأس العالم 3 مرات، وهو اللاعب الوحيد الذي فعل ذلك تاريخيا.

وقال رونالدو "بيليه هو الرقم واحد، يليه ليونيل ميسي ودييغو مارادونا بالدرجة نفسها، ثم زيكو، وروماريو، وكريستيانو رونالدو، وماركو فان باستن، وزين الدين زيدان، ولويس فيغو وريفالدو".

ولا يُعد رونالدو نازاريو اللاعب الوحيد الذي اختلف مع تصريحات النجم البرتغالي، إذ سبقه في ذلك الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم اتحاد جدة السعودي، والذي سبق له اللعب إلى جوار "صاروخ ماديرا" في ريال مدريد.

وردا على سؤال وُجّه للنجم الفرنسي عن تصريح رونالدو المثير للجدل، تجهّم وجه بنزيمة ثم أجاب "كل شخص يمكنه قول ما يريده إن كان يظن أنه الأفضل في التاريخ. بالنسبة لي، الأفضل هو البرازيلي رونالدو نازاريو".

Karim Benzema backs Ronaldo Fenômeno as the best footballer of all-time 👀 pic.twitter.com/Lx6c14hbBf — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) February 24, 2025

وأتم بنزيمة "لا أرغب في إجراء المقارنات بين اللاعبين، لأن لكل شخص قصته الخاصة التي يريد أن يرويها ويثبت أنه الأفضل".

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وكان رونالدو البرتغالي قد أدلى بتصريحات خلال مقابلة مطوّلة مع الصحفي الإسباني إيدو أغيري بداية الشهر الحالي، أكد فيها أنه اللاعب الأفضل في التاريخ، رغم أن هذا الملف يشهد جدلا واسعا في أوساط الصحافة العالمية وعشاق كرة القدم.

وقال الدون "أعتقد أنني اللاعب الأكثر تكاملا في التاريخ، فأنا أجيد تنفيذ الركلات الحرة وألعب بكلتا القدمين، كما أنني سريع وقوي بدنيا، وأتقن ضربات الرأس وأملك ارتقاء عاليا".

وزاد "أفهم أن البعض قد يفضّل مارادونا أو ميسي أو بيليه، لكن الأرقام تتحدث عن أنني اللاعب الأكثر اكتمالا، أعتقد أنني الأفضل في التاريخ".