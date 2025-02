الظاهرة رونالدو يستبعد كريستيانو من قائمة أفضل 3 لاعبين في التاريخ

اختلف نجم كرة القدم البرازيلية المعتزل رونالدو نازاريو مع تصريحات البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي، التي أكد فيها الأخير أنه الأعظم في التاريخ.

وسُئل النجم البرازيلي خلال مقابلة مع شبكة "إي إس بي إن" (ESPN) الأميركية عن رأيه في تصريحات الدون، فأجاب "حسنا، لا أحب الدخول في مثل هذه الأمور، لكن بعض اللاعبين لديهم ثقة كبيرة بأنفسهم، أُفضّل أن يقيّم الناس أدائي ولا أتحدّث عن نفسي".

وتابع النجم الفائز بكأس العالم مع منتخب البرازيل في مونديال 2002 "لدى كريستيانو مسيرة رائعة، أليس كذلك؟ لقد حقق أشياء مذهلة وسجّل الأهداف بكل الطرق الممكنة حتى بعد أن غيّر مركزه من جناح إلى مهاجم".

وزاد "ما فعله ليس أمرا سهلا، لذا هو من بين أفضل اللاعبين في التاريخ، لكن لا أعلم إن كان الأفضل، لا أوافق على ما قاله".

وأتم رونالدو البرازيلي "بالتأكيد أنا أحترم رأيه، لكن بالنسبة لي هو من بين الأفضل وليس الأفضل على الإطلاق، وليس ضمن أفضل 3، يمكنني القول إنه ضمن أفضل 10 لاعبين في التاريخ".

