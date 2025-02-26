صلاح يفجر خلافا كبيرا بين جيمي كاراغر وريو فرديناند

تصاعد الجدل بين أسطورة ليفربول جيمي كاراغر ووزميله السابق في منتخب إنجلترا ريو فرديناند، بعد تصريحات الأول حول تأثير مشاركة محمد صلاح في كأس الأمم الأفريقية على فرصه في التنافس على جائزة الكرة الذهبية.

واعتبر كاراغر أن مشاركة صلاح مع منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا تضعف حظوظه في الفوز بالكرة الذهبية، وتضعه في موقف غير مواتٍ بالمقارنة مع نجوم آخرين مثل كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور، الذين ينافسون في بطولات كبرى مثل كأس العالم ويملكون فرصة الفوز بها.

وقال كاراغر لقناة "سكاي سبورت" "التحدي يكمن في أن صلاح يلعب مع منتخب مصر في بطولة الأمم الأفريقية، التي ربما لا تُعتبر بنفس أهمية البطولات الكبرى مثل دوري الأبطال أو كأس العالم".

تصريحات كاراغر أثارت حفيظة زميله السابق في المنتخب الإنجليزي ريو فرديناند، الذي انتقد هذه الآراء بشكل حاد في بودكاست "ريو يقدم".

وقال: "هذه عملية تفكير جاهلة، إذا سألت أي لاعب أفريقي مثل دروغبا أو صامويل إيتو أو رياض محرز أو صلاح، سيخبرك أن الفوز بكأس الأمم الأفريقية أمر بالغ الأهمية في بلدانهم".

وأضاف فرديناند أنه رغم الإمكانيات المحدودة التي تعاني منها الكرة الأفريقية مقارنة بالأوروبية، فإنها بطولة كبرى ويجب أن تحظى بالتقدير نفسه مثل بطولة أمم أوروبا وكوبا أميركا.

كاراغر يصعّد اللهجة

ولم يستسغ كاراغر انتقادات فيرديناند ورد عليه بغضب في إنستغرام قائلا "لم أقل ذلك أيها المهرج، توقف عن اللعب بمشاعر الجماهير كما تفعل دائما".

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وتواصل الجدل بين النجمين حتى بعد هذا الهجوم، حيث قرر كاراغر توضيح موقفه من خلال منشور على تويتر.

في تغريدته، أوضح كاراغر أن النقطة التي كان يحاول توضيحها هي أن الفوز بكأس الأمم الأفريقية، رغم أهميته، لا يساوي في نظره التأثير الذي تملكه بطولات مثل كأس العالم أو اليورو، خاصة في سياق المنافسة على الكرة الذهبية.

وأضاف "إذا فاز صلاح بكأس أمم أفريقيا وكان موسمه عاديا مع ليفربول، لا أعتقد أنه سيحصل على الكرة الذهبية، في حين لو فاز مبابي بكأس العالم أو اليورو، فسيظل في السباق على الجائزة الكبرى".

وأكد كاراغر أنه لا يعني بذلك التقليل من قيمة البطولة الأفريقية، لكنه يعتقد أن تأثير البطولات الأوروبية الكبرى أكبر بكثير في السباق على الجوائز الفردية.

ويتصدر صلاح نجم ليفربول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 25 هدفا حتى الآن، كما تأهل الريدز إلى دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا بعد أن تصدر دوري المجموعات برصيد 21 نقطة.