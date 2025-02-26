هل تشارك إسبانيا بـ10 أندية في المسابقات الأوروبية الموسم القادم؟

تأمل أندية الدوري الإسباني لكرة القدم توسيع مشاركتها في المسابقات الأوروبية المختلفة الموسم المقبل 2025-2026.

وشاركت إسبانيا بـ7 أندية في المسابقات الأوروبية هذا الموسم بواقع 4 فرق في دوري الأبطال (ريال مدريد، برشلونة، أتلتيكو مدريد، جيرونا) وفريقين في الدوري الأوروبي (ريال سوسيداد، أتلتيك بيلباو) وفريق واحد في دوري المؤتمر الأوربي (ريال بيتيس).

وبلغت جميع هذه الأندية الدور ثمن النهائي من المسابقات المختلفة، باستثناء جيرونا الذي ودّع دوري الأبطال من مرحلة الدوري.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن مشاركة 10 أندية إسبانية في المسابقات الأوروبية الموسم القادم تعتمد بالدرجة الأولى على نتائج أندية الليغا الموسم الحالي.

وقالت "قد يبدو الأمر صعبا لكنه ليس مستحيلا" في إشارة منها إلى وجود احتمال يضمن مشاركة 10 أندية إسبانية في النسخة التالية من المسابقات الأوروبية، بحيث يتم توزيعها مستقبلا على الشكل التالي:

6 أندية في دوري أبطال أوروبا.

3 أندية في الدوري الأوروبي.

ناد وحيد في دوري المؤتمر الأوروبي.

Es una locura, pero puede pasar. Si la @RealSociedad gana la Europa League, el @RealBetis gana la Conference League y no quedan entre los 7 primeros, LaLiga enviará a 10 equipos a competiciones europeas la próxima temporada. Vía @AxelTorres pic.twitter.com/FEARxbknqE — GRADA B pro (@GradaBpro) February 24, 2025

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وزادت التكهنات -الأسابيع القليلة الماضية- حول إمكانية حصول الأندية الإسبانية على مقعد خامس إضافي الموسم المقبل لدوري الأبطال، وفي حال استمرت نتائجها القوية بالبطولة الأوروبية العريقة فإن الليغا ستكون واحدة من بين أفضل بطولتين وفق تصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" مما يضمن لها الحصول على المقعد الخامس، يُضاف إليها السادس في حال تتويج فريق إسباني بالدوري الأوروبي.

واستعرض برنامج "El Tercer Tiempo" سيناريو أكثر تعقيدا قد يؤدي لمشاركة 10 فرق إسبانية بأوروبا، وفق الشروط التالية:

حصول الليغا على المقعد الإضافي لدوري الأبطال بفضل تصنيفها في اليويفا.

تتويج ريال سوسيداد بالدوري الأوروبي شريطة عدم وجوده في أول 7 مراكز في الليغا.

تحقيق ريال بيتيس بطولة دوري المؤتمر الأوروبي وعدم وجوده ضمن أول 7 مراكز في الليغا.

وإذا تحقق ذلك فإن إسبانيا ستحصل على 3 مقاعد إضافية عن النسخة الحالية، مما يعني:

4 مقاعد أساسية في دوري الأبطال وواحد إضافي وفقا لتصنيف اليويفا.

مقعد سادس في دوري الأبطال لريال سوسيداد باعتباره بطل الدوري الأوربي.

مقعدان في الدوري الأوربي بالإضافة إلى ثالث لريال بيتيس باعتباره بطل دوري المؤتمر الأوروبي.

مقعد في دوري المؤتمر الأوروبي.

وفي الوقت نفسه أشارت "موندو ديبورتيفو" إلى وجود احتمالين قد يضمنان مشاركة 9 أندية إسبانية بالمسابقات الأوروبية الموسم المقبل.

الاحتمال الأول:

في حال عدم تتويج ريال بيتيس بدوري المؤتمر الأوروبي، وفي ذات الوقت فوز ريال سوسيداد أو أتلتيك بلباو بالدوري الأوروبي شريطة ألا ينهي البطل منهما الليغا ضمن المراكز الأربعة الأولى، فستحصل إسبانيا على مقعد إضافي في الأبطال.

وفي هذه الحالة سيكون لإسبانيا 6 فرق في دوري الأبطال، وفريقان في الدوري الأوروبي، وفريق واحد في دوري المؤتمر الأوروبي.

الاحتمال الثاني:

إذا حصلت الليغا على المقعد الإضافي في دوري الأبطال، وعدم فوز ريال سوسيداد أو بيلباو بالدوري الأوروبي وتتويج ريال بيتيس بدوري المؤتمر الأوروبي دون أن يكون ضمن المراكز السبعة الأولى، ففي هذه الحالة سيكون التمثيل الإسباني في البطولات الأوروبية على الشكل التالي:

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5 فرق في دوري الأبطال.

3 فرق في الدوري الأوروبي (المركزين السادس والسابع بالإضافة إلى بيتيس كبطل دوري المؤتمر).

فريق واحد في دوري المؤتمر الأوروبي (المركز الثامن).

وإذا تحقق أي من هذه السيناريوهات فسيكون ذلك بمثابة دفعة قوية لكرة القدم الإسبانية، حيث سيؤدي ذلك إلى تعزيز ترتيب الليغا على المستوى الأوروبي ويجعل البطولة منافسا قويا للدوري الإنجليزي وفق الصحيفة ذاتها.