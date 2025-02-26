الدوري السعودي يغازل غوارديولا بعرض مغرٍ

كشفت تقارير صحفية أن مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا تلقى عرضا مغريا للالتحاق بأحد أندية الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم خلال الميركاتو الصيفي.

ووفقا لصحيفة "أل ناسيونال" الكتالونية فإن المدرب الإسباني تلقى عرضا ماليا كبيرا من نادٍ سعودي لم تذكر اسمه.

ويقال إن النادي على استعداد لتقديم عقد سخي للغاية لبيب لإغرائه بعيدا عن كرة القدم الأوروبية، وبدء فصل جديد في الدوري السعودي للمحترفين.

ولم تكشف الصحيفة عن قيمة العرض لكنها ألمحت أنه سيجعل غوارديولا المدرب الأعلى أجرا في تاريخ كرة القدم.

ويُنظر إلى بيب باعتباره القطعة الأساسية لمواصلة الترويج للدوري ورفع المشروع السعودي إلى مستوى آخر.

ويعيش غوارديولا أسوأ مواسمه مع السيتي على الإطلاق، حيث تتواصل النتائج السلبية للفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد خروجه من دوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد.

وتلقى مانشستر سيتي هزيمته الـ14 في جميع المسابقات بعد خسارته الأخيرة أمام ليفربول 0-2 على ملعب الاتحاد في الجولة الـ26 من البريميرليغ.

ويحتل فريق غوارديولا المركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 44 نقطة بعد 26 جولة.