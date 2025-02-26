صلاح يتحدث عن "أمور أخرى تتحكم في الفوز بالكرة الذهبية" ونصيحة فينغر له

يعتقد محمد صلاح أن "أمورا أخرى" تتحكم في تحديد الفائز بالكرة الذهبية المقدمة لأفضل لاعب في العالم، موضحا أنه يضع تركيزه مع ليفربول على الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ودوري أبطال أوروبا في موسم يراه الأفضل له مع فريقه.

وسجل صلاح (32 عاما) 25 هدفا ليتصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي، مما ساهم في اعتلاء ليفربول القمة برصيد 64 نقطة من 27 مباراة، متقدما بفارق 11 نقطة على أرسنال صاحب المركز الثاني الذي خاض مباراة أقل.

وأبلغ صلاح شبكة (تي إن تي) سبورتس في حوار بثته اليوم الأربعاء "لنحقق الفوز بالدوري ودوري أبطال أوروبا ونرى ما يحدث. الجميع يعلم أن أحيانا بعض (الأمور) الأخرى تتحكم في (اختيار الفائز) بالكرة الذهبية".

وردا على سؤال من ستيف مكمانامان، لاعب ليفربول السابق الذي أدار الحوار، حول الفوز بالدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا والحذاء الذهبي، قال صلاح "آمل الفوز بذلك".

وتصدر ليفربول مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا، وسيواجه باريس سان جيرمان في دور الستة عشر، وسجل صلاح 7 أهداف في البطولة الأوروبية الأعرق للأندية، وقدم 3 تمريرات حاسمة.

وقال صلاح إن الموسم الحالي هو الأفضل له مع ليفربول.

إعلان

وأضاف "أعتقد ذلك لأنني أجعل اللاعبين من حولي أفضل. أشعر أنني في حالة جيدة للغاية حقا، لا أحاول التحسن فقط بل مساعدة من حولي على التطور أيضا".

وتابع "هذا جزء من عملية النمو. تريد أن يلعب الجميع بمستوى جيد لأنك لن تحقق لقب الدوري بمفردك، لذا عليك مساعدة اللاعبين على الأداء أيضا".

وقدم صلاح 16 تمريرة حاسمة ليكون أفضل صانع لعب في الدوري هذا الموسم.

صلاح: أقدم أفضل مواسمي

وقال قائد مصر "إذا نظرت لإحصاءات جميع اللاعبين (في ليفربول) ستجدها أكثر من المواسم السابقة. كما أن تمريراتي الحاسمة أكثر أيضا، وهذا يعني أنني أساعدهم حقا".

وأضاف "الموسم الحالي هو الأفضل لكودي (خاكبو) ولويس (دياز) ولاعبين آخرين، لذلك أعتقد أن هذا أفضل مواسمي لأنني أجعل اللاعبين من حولي أفضل".

أشار صلاح، الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي ولم يتوصل لاتفاق لتمديده مع ليفربول، إلى أنه لا يدخل في مناوشات مع المنافسين خلال المباريات.

وقال "إذا حاول (مدافع المنافس) الدخول في مناوشة لا أتفاعل معه. فقط أقول له ‭‭’‬‬لا أحتاج للكثير (من الفرص) فقط فرصة واحدة وستدفع ثمن ذلك‭‭’‬‬".

نصيحة فينغر لصلاح

وكشف صلاح عن نصيحة قدمها له أرسين فينغر مدرب أرسنال السابق.

وقال "(فينغر) قال لي ‭‭’‬‬لا يهم كيف يؤدي اللاعبون العظماء في المباريات، هم يضعون تركيزهم وينتظرون اللحظة المناسبة‬‬، ووضعت ذلك في الاعتبار منذ بضع سنوات".

وأشار صلاح إلى أنه يحاول الحفاظ على تركيزه دائما في المباريات، لكي يستغل الفرص التي تتاح له بأفضل شكل، خاصة في اللحظات الأخيرة.

وأضاف "تتغير مشاعر اللاعبين صعودا وهبوطا. (لكن) لا أريد أن تكون مشاعري على هذا النحو. أحاول فقط أن أكون مستقرا وأفهم أنه لا يمكنك تقديم أفضل ما لديك في كل مباراة. إذا واصلت التركيز ربما ستتاح لك فرصة واحدة".

إعلان

وانضم صلاح إلى ليفربول عام 2017 قادما من روما، ومنذ ذلك الحين حقق لقبا في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية وكأس الاتحاد الإنجليزي ولقبين في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

وفاز صلاح، الذي حطم العديد من الأرقام القياسية، بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا مرتين كما توج بجائزة هداف الدوري 3 مرات.