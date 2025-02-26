جماهير الفيصلي الغاضبة تطالب بتغيير شامل في الأداء والإدارة

أعربت جماهير النادي الفيصلي الأردني عن غضبها العارم تجاه أداء الفريق المتراجع وإدارة النادي بعد تعادل جديد له أمام شباب الأردن 1-1 في الدور الـ14 من دوري المحترفين الأردني.

وفشل الفيصلي في تقديم المستوى المتوقع منه، ما أدى إلى نتائج سلبية زادت من إحباط الجماهير التي كانت تأمل في ظهور مميز وتحقيق انتصار يُعيد الثقة في الفريق.

ورغم استعانة الإدارة، بالمدرب جمال أبو عابد، لوقف نزيف النقاط وتحسين الأداء، إلا أن استمرار مسلسل التعادلات يؤكد وجود مشكلة كبيرة في منظومة الفيصلي، لا يتحملها الجهاز الفني واللاعبون وحدهم، بل تمتد إلى الإدارة التي لم تحافظ على الاستقرار الفني منذ بداية الموسم.

وحقق فريق الفيصلي رقما قياسيا بالتعادلات، حيث تعادل في 9 مباريات بالدوري من أصل 14 مباراة.

العديد من المشجعين أبدوا استياءهم على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أكدت التعليقات على أن الفريق كان يفتقد الروح القتالية، فضلا عن عدم الانسجام بين اللاعبين في الملعب.

وكان من الواضح أن التكتيك الفني لم يكن متوافقا مع تطلعات الجماهير التي كانت تأمل في تحقيق انتصار قوي يرفع من معنويات اللاعبين.

من جهة أخرى، بدأت المطالبات بضرورة تدخل الإدارة لاتخاذ قرارات عاجلة لتحسين مستوى الفريق قبل المباريات القادمة، خاصة في ظل الضغوط المتزايدة في المنافسات المحلية.

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كما أشار البعض إلى أن الأداء الحالي قد يهدد مكانة الفريق في المراتب المتقدمة من الدوري.

وتأمل جماهير الزعيم الأردني أن تكون هذه الصرخات المدوية بداية لتغيير إيجابي، مع ضرورة تقديم إدارة النادي حلولا سريعة لتعزيز الأداء وإعادة الثقة إلى اللاعبين.

ويحتل الفيصلي حاليا المركز الثالث في ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة، إلا أنه يبتعد بفارق 13 نقطة عن المتصدر الحسين إربد وهو ما يجعل الفريق في حاجة ماسة إلى نتائج إيجابية في المباريات القادمة من أجل تحسين موقعه وتفادي تراجع أكبر في الأداء.